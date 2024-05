¡De terror! así fue como una mujer se salvó de un encuentro cara a cara con un tiburón tigre: VIDEO

A través de redes sociales circula un video que ha provocado un gran terror entre los internautas pues resulta que se muestra el momento exacto en el que una mujer sostiene un peligroso encuentro cara a cara con un tiburón blanco, del cual, afortunadamente, pudo salir ilesa, por lo que en esta nota te contamos todo lo que se sabe acerca de este caso que ha tenido una gran repercusión en plataformas digitales.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que este escalofriante encuentro entre una buza y un enorme tiburón blanco ocurrió a finales del 2022 en las aguas de la costa de Haleiwa en Hawái, sin embargo, durante las últimas horas distintas páginas han difundido el clip y de nueva cuenta ha tenido una gran repercusión, por lo que cientos de internautas se han mostrado interesados en este perturbador episodio.

Sigue leyendo:

¿Cuáles son las peligrosas plagas de insectos que aparecen con el calor?

Pelea de vacas termina con tres menores aplastadas por los pesados animales: VIDEO

En el breve, pero impactante video difundido en plataformas digitales se puede ver que la buza se preparaba para realizar una inmersión, sin embargo, antes de hacerlo tuvo la precaución de asomarse por debajo del agua y fue precisamente en ese momento cuando quedó frente a frente con el enorme tiburón tigre, el cual, estaba subiendo hacia la superficie, por lo que la mujer regresó a la orilla de la embarcación en la que se encontraba y momentos después se pudo ver el enorme escualo lanzando una mordida al aire.

Como se dijo antes, la buza salió ilesa de este encuentro cara a cara con el escualo de poderosa mandíbula, sin embargo, la grabación se hizo viral en plataformas digitales donde cientos de internautas consideran que la vida le dio una nueva oportunidad pues no cualquiera sobrevive a un encuentro de este tipo.

La buza logró ponerse a salvo antes de que el tiburón la alcanzara. Foto: X: underwaterViews

La buza considera que el tiburón no la quería atacar

Luego de este escalofriante encuentro, la buza, cuyo nombre es Ramsey, difundió un video en su perfil oficial de Instagram donde explicó que este encuentro con el tiburón no fue realmente tan peligroso pues señala que el escualo se encontraba “explorando” la superficie pues debido a que el agua se encontraba turbia en ese momento habría querido realizar una especie de expedición.

Cabe mencionar que Ramsey, es una experta en tiburones, incluso, trabaja para una compañía que ofrece el servicio de nadar con estos escualos, por lo que su convivencia con estos animales es frecuente y por ello se atrevió a aseverar que el encuentro con el enorme ejemplar de tiburón tigre no tuvo ni un poco de agresividad, no obstante, también señaló que de igual manera debió extremar precauciones para no sufrir algún tipo de daño.