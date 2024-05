Mujer se somete a cirugía plástica para adelgazar 8 kilos antes de su boda; muere en el quirófano

Una mujer brasileña perdió la vida tras someterse a una cirugía estética en Brasil. De acuerdo con medios locales, Laura Fernández Costa viajó a Belo Horizonte , con la intención de realizarse un balón gástrico días antes de su boda, pero murió después del procedimiento. Los familiares y amigos de la joven se han manifestado en redes sociales, donde denuncian mala praxis del personal médico que la atendió en el nosocomio.

Familiares de Laura han detallado, en plataformas digitales, que ella y su prometido tenían planeado casarse el próximo mes de septiembre, por lo que ella decidió hacerse la cirugía con el objetivo de perder 8 kilos previo a la ceremonia religiosa. Sin embargo, luego del procedimiento sufrió una infección generalizada, provocada por una perforación en el estómago, y perdió la vida como consecuencia de ello.

"Laura no necesitaba la cirugía, era una persona sana": dice su prometido

El prometido de Laura ha comentado, para medios locales, que Fernández no necesitaba la cirugía, ya que era una persona sana."En realidad, ella no lo necesitaba. No era obesa, era una persona sana. Quería tener un ‘cuerpo de princesa’ para la boda y terminó tomando esa decisión", sentenció la pareja de la mujer, quien se identificó como Matheus Turchete, de 27 años. Agregó que se realizó el procedimiento el pasado 6 de abril, pero tras la cirugía comenzó a experimentar fuertes dolores y llegó a vomitar sangre.

Cansada de los severos dolores que sufría, la mujer acudió al médico el 1 de mayo y solicitó que le retiraran el balón, procedimiento que se realizó el 2 del mismo mes. No obstante, los dolores no pararon y el 6 tuvo que ser hospitalizada de urgencia, después de que los médicos descubrieron que tenía perforado el estómago y en consecuencia sufría una fuerte infección, la cual no pudo ser tratada.

Familiares exigen justicia para Laura, los médicos le hicieron una cirugía que no necesitaba

Laura perdió la vida el 7 de mayo, como consecuencia de la infección que padecía. Los especialistas dijeron que ella no podría haberse sometido a este procedimiento, debido a su Índice de Masa Corporal (IMC), que no respaldaba esta cirugía. Pesaba 70 kilos", sentenció Matheus Turchete, prometido de la mujer. Tras los señalamientos de los familiares de Fernández, las autoridades brasileñas iniciaron una investigación para determinar las circunstancias y la causa de la muerte de la mujer.

Según explicaciones de la Clínica Mayo, el balón gástrico es una técnica para perder peso, la cual consiste en introducir en el estómago un balón de silicona flexible. "El balón ocupará parte del estómago, por lo que el paciente sentirá mayor saciedad con menos alimentos, y por lo tanto ingerirá menos", explica la clínica. Este método esta recomendado para personas con un Índice de Masa Corporal (IMC) entre 28 y 40, es decir, pacientes con sobrepeso u obesidad tipo I y II.