Tras someterse a una cirugía estética, joven poblana casi pierde la vida y ahora enfrenta deudas

Una joven de origen poblano estuvo a punto de perder la vida, tras someterse a una cirugía estética en una clínica presuntamente clandestina en Cholula, Puebla. Si bien Zaida, como se llama la afectada, se había acercado a un hospital reconocido para llevar a cabo el procedimiento, pero su doctor terminó llevándola a otro lugar.

En 2022, la mujer de 29 años de edad decidió realizarse una lipo 360, una técnica empleada para modelar el cuerpo y mejorar la apariencia física, en la clínica Be Unique que conoció en redes sociales. En ese procedimiento estético le quitarían grasa de su abdomen, espalda y brazos que colocarían en sus gluteos y piernas.

Sigue leyendo:

Claves de la muerte de Nayelli: una liposucción, un estudiante de medicina, 50 mil pesos y un restaurante

¿Cuáles son los principales riesgos de una liposucción?

La joven sufrió necrosis de su pierna izquierda por una infección. Foto: Pexels

Antes de llevarla a cabo, la joven tuvo diversas consultas de valoración con el doctor Rafael "N" en las Torres Médicas de Angelópolis en esa entidad; sin embargo, la intervención se realizó en esa clínica localizada en San Pedro, Cholula.

"Cuando a mí me sacaron de quirófano, yo sangraba muchísimo a tal grado que la cama quedaba empapada y las enfermeras me pusieron una faja, pero así como me iban subiendo la faja, la faja se llenó de sangre", relató en una entrevista que ofreció al medio Imagen Noticias Puebla.