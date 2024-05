Enjambre de abejas "come carne" mata a una mujer que cortaba leña en su casa

Una mujer, de 52 años de edad, perdió la vida luego de ser atacada por un enjambre de abejas come carne. De acuerdo con medios locales, la víctima vivía en la localidad de Jinotega, en Nicaragua, y se encontraba cortando leña en el patio de su casa, cuando fue interceptada por los insectos furiosos, los cuales la picaron en diferentes ocasiones.

La mujer fue auxiliada por una de sus sobrinas, quien posteriormente la llevó al hospital. Pese a que la mujer llegó con vida al nosocomio, falleció horas más tarde. Sus causas de muerte no fueron reveladas por las autoridades, pero medios locales y vecinos de la mujer, especularon que ella podría haber sido alérgica a las picaduras de abejas.

¿Por qué se llaman abejas come carne?

La mujer murió tras el ataque. Foto: Archivo El Heraldo de México.

Las abejas come carne, también conocidas como "buitres", son abejas que evolucionaron para poder alimentarse de otras especies de insectos, esto con la finalidad de sustituir el polen y el néctar de las flores. Estas misteriosas especies cuentan con un diente extra, el cual les permite morder a sus presas para tragarlas. No obstante, únicamente se alimentan de animales más pequeños, por lo que no son mortales para los seres humanos u otras especies más grandes.

Estos animales habitan principalmente en Costa Rica, donde han sido estudiados por científicos de la Universidad de California-Riverside, la Universidad de Columbia y la Universidad de Cornell. De acuerdo con los especialistas, las abejas come carne cuentan con intestinos ricos en bacterias amantes de los ácidos, las cuales comparten similitudes con las que se encuentran en los buitres, las hienas y otros animales que se alimentan de carroña.

¿Qué hacer en caso de picaduras de abejas?

Las abejas come carne pueden picar a los seres humanos. Foto: Archivo El Heraldo de México.

Si puedes, retira el aguijón tan pronto como sea posible. Lava el área afectada con agua y jabón. Aplica una compresa fría. Toma un analgésico de venta libre según sea necesario. Podrías probar con ibuprofeno para ayudar a aliviar el malestar. Si la picadura es en un brazo o una pierna, elévalos. Aplica una crema de hidrocortisona o loción de calamina para aliviar el enrojecimiento, la picazón o la hinchazón. Si la picazón o hinchazón es molesta, toma un antihistamínico oral que contenga difenhidramina o clorfeniramina. Evita rascarte el área de la picadura. Esto empeorará la comezón y la hinchazón, y aumentará el riesgo de infección.

En caso de presentar reacciones la picadura de las abejas lo recomendado es acudir inmediatamente a un hospital local, ya que podría tratarse de un caso de alergia. En ese contexto, lo recomendable es acudir con los especialistas y recibir tratamiento adecuado lo antes posible.