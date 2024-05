VIDEO: hombre graba por accidente su propia muerte, aprendía a nadar y se ahogó

Un hombre, de 27 años de edad, perdió la vida tras ingresar a un arroyo a nadar. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 8 de mayo en la ciudad de Kolar, en la India. De acuerdo con el medio local India Today, la víctima fue identificada como Gautam Gowda, un joven que presuntamente estaba aprendiendo a nadar, pero fue arrastrado por la corriente del agua y falleció ahogado.

El accidente quedó grabado y posteriormente se difundió en redes sociales, donde se volvió viral rápidamente. Supuestamente el clip fue capturado por el hermano menor de la víctima, quien documentaba las clases de natación de Gowda y no se percató de que el joven tenía problemas para mantenerse a flote. Pese a que otra persona trató de ayudarlo, Gautam no consiguió salir del agua y perdió la vida luego de unos minutos luchando por volver a la superficie.

Sigue leyendo:

Hombre muere ahogado en Canal Nacional de Iztapalapa, habría intentado nadar

IMÁGENES FUERTES: migrantes viven momentos de pánico al querer cruzar a EU, padre muere ahogado frente a su hijo

Video muestra los últimos momentos con vida de la víctima

El hombre no podía mantenerse a flote. Foto: @ActualidaViral.

Aunque los hechos ocurrieron desde el pasado miércoles, la grabación salió a la luz el viernes 10 de mayo. En las imágenes se ve a la víctima desde su llegada al arroyo. Gautam Gowda se acercó, dijo unas palabras a la persona que grababa el video y posteriormente saltó al agua; en cuestión de segundos se le ve tratando de nadar y presentando dificultades para mantenerse a flote. En las imágenes, el joven se ve agitado, moviendo sus brazos de forma brusca, para tratar de seguir en la superficie.

De igual manera, se ve que una persona trató de extenderle su mano para ayudarlo, no obstante, Gowda ya no tenía fuerzas para seguir nadando y se desvaneció dentro del agua. La prensa local reveló que el hermano del joven aseguró que no tenía idea de lo que estaba pasando, ya que Gautam era muy bromista, por lo que pensó que se trataba de una actuación, razón por la que no hizo nada y siguió grabando el video.

Pensaban que el joven estaba actuando y no lo ayudaron

Un menor trató de ayudar al sujeto. Foto: @ActualidaViral.

Cuando el hermano de Gautam - cuyo nombre no ha sido revelado - se percató de que el joven no salía del arroyo pidió el apoyo de los servicios de emergencia, quienes al llegar constataron que la víctima ya no tenía signos vitales y declararon su muerte por ahogamiento. La comunidad de Kolar se encuentra de luto tras la trágica muerte de Gowda; las autoridades han exhortado a la población a no ingresar a los cuerpos de agua en caso de no saber nadar, ya que podría resultar fatal.

El accidente también se difundió en redes sociales, donde causó conmoción entre los internautas. Decenas de personas lamentaron que nadie haya podido ayudar al joven, quien durante la grabación aparece luchando por su vida: "algo me hace creer que no lo querían"; "nadie se acerca a ayudarlo, que desesperación"; "no entiendo por qué nadie lo ayudó", fueron algunos de los comentarios que recibió el video en redes sociales.