Exhiben en redes a mujer que olvidó a su bebé en un carrito del supermercado: VIDEO

A través de redes sociales circula un video viral en el que se muestra el momento exacto en el que una mujer olvida a su bebé en un carrito del supermercado, por lo que, como era de esperarse, las imágenes causaron una gran indignación en plataformas digitales, donde cientos de usuarios exigen a las autoridades de Estados Unidos que se inicie una investigación a la madre del menor.

El video en cuestión fue grabado por una mujer que se encontraba al interior de su auto muy cerca de la escena y en la grabación se le puede escuchar decir, “Esta gente dejó al niño en el carrito, dejaron al niño en el carro, ¡Wow!”, además, mientras ocurre esto, se puede apreciar el llanto del menor, quien desesperado y sin poder expresarse estira sus brazos para que su madre se percatara de que lo olvidó.

Cabe mencionar que, mientras el menor lloraba desesperado sentado sobre el carrito del supermercado, su madre ya se había subido a su carro y se disponía a retirarse del estacionamiento del centro comercial, afortunadamente, de último momento se percató del descuido que tuvo y antes de partir se detuvo, descendió del auto y cargó a su bebé para llevarlo con ella.

Usuarios de redes se indignan ante el descuido de esta mamá

Pese a que finalmente la madre si regresó por su bebé, su descuido no pasó desapercibido en plataformas digitales, donde cientos de internautas aprovecharon para expresar su indignación y enojo, incluso, algunos usuarios de redes sociales aprovecharon para exigirle a las autoridades de Estados Unidos que investigaran el caso, no obstante, se desconoce con exactitud dónde es que ocurrieron estos hechos y no hay información suficiente para dar con el paradero de la mujer, por lo que se pidió la colaboración de la autora del video, quien todavía se mantiene en el anonimato.

El menor lloró desconsolado al ver que su madre se alejaba. Foto: Redes

“¡Cuánta irresponsabilidad!, la prioridad son los niños, nada justifica ese olvido”, “Hay personas que simplemente no deberían ser padres”, “Pobre bebé, a esa madre la veo presa muy pronto”, “¿Quién puede ser tan despistado para olvidar a un bebé?” y “Seguro estaba metida en el celular” fueron algunos de los comentaros que se originaron a partir del referido video, el cual, ya acumula más de un millón de reproducciones.