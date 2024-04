Fue a terapia para superar los traumas que le dejó su ex y su psicóloga comenzó una relación él: VIDEO

Camila Galleano, una creadora de contenido de Córdoba Argentina se volvió viral en TikTok (@camilagalleano) luego de contar cómo su psicóloga comenzó una relación con su ex novio, por el cual ella había terminado en terapia. Su historia se volvió vital y hasta ahora tiene más de 1.9 millones de reproducciones, más de 200 mil likes y 2 mil comentarios, muchos de ellos sorprendidos de cómo algo así pudo ocurrir.

“Hace unos años yo había terminado una relación con el tipo más tóxico, violento y narcisista que a vos se te pueda ocurrir”, comenzó. Explicó que tiempo después comenzó una nueva relación y se dio cuenta de los estragos que ese noviazgo le había causado y decidió ir a terapia. Buscó una psicóloga y comenzó a ir, pese a que no había tenido buenas experiencias yendo con psicólogos.

Así contó su historia. (Foto: TikTok)

Su psicóloga comenzó una relación con su expareja

Narró que poco después le empezó a gustar y se dio cuenta que los problemas que tenía a causa de su antigua relación eran bastantes. “Pasan unos meses y ella en una sesión me dice: ‘no te puedo ver más’… No me dio explicaciones, no me derivó, simplemente me dijo ‘no te puedo ver más’”, detalló.

Su declaración se hizo viral. (Foto: TikTok)

Mencionó que con el “corazón roto” aceptó la situación y decidió seguir adelante, “Pasó un mes y yo no había buscado otra psicóloga… Me quedo con lo que hice… Salgo una noche y en un momento miro para atrás, la miro a ella y la veo con un hombre que estaba de espaldas, cuando veo… era él, era mi ex…. El mismo por el que fui a terapia 6 meses y le conté cada seis que estaba enfermo de la cabeza”.

¿Qué pasó con la psicóloga que comenzó una relación con su ex?

Camila concluyó la historia tras mencionar que ambas se vieron y que luego de ese desafortunado encuentro nunca más se volvieron a cruzar. “Ahora estoy pagando terapia de haber ido a terapia”, refirió. En la caja de comentarios de su TikTok muchos estabas sorprendidos y algunos expusieron que pasaron por cosas similares con sus terapeutas.