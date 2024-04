Perrito que veló a su dueña no estuvo solo, así lo acompañaron familiares y amigos en su dolor: VIDEO

Hace unas semanas te contábamos que un perrito se volvió viral en TikTok tras la muerte de su dueña, pues más allá de lo dura que fue esta separación, el lomito nos dejó en claro que sí existe el amor incondicional y su forma de demostrarlo fue asistiendo al funeral de quien lo amó en vida. Pero lo más sorprendente fue que la mascota permaneció en el lugar por horas y que con todo y cansancio, se quedó a velar a su compañera.

Las tiernas y desgarradoras imágenes se volvieron virales en todo el mundo hasta acumular millones de reproducciones. Aunque en las primeras tomas se veía al can solo e inundado por una profunda tristeza mientras trataba de no quedarse dormido al velar a su mejor amiga, ahora se tiene una actualización compartida por la propia familia y si algo quedó claro que el él nunca estuvo solo y que los familiares y amigos presentes lo acompañaron en su dolor, así como que le transmitieron muestras de cariño.

Sigue leyendo:

VIDEO: un perrito es captado apoyando a Boca Jrs en un estadio de Argentina

Así lo acompañaron en su dolor. (Foto: TikTok @mwellll)

¿Recuerdas al perrito que se quedó dormido mientras velaba a su dueña? Revelan nuevo VIDEO

A través de TikTok la usuaria @mwellll compartió un nuevo video como forma de actualización, luego de que su clip acumuló más de 32 millones de reproducciones; en las tomas se muestra al perrito en el funeral de su amada dueña, pero contrario a lo que se había visto en un inicio, aquí se dejó ver que muchas personas le dieron muestras de amor en su pérdida más personal.

Las imágenes dejan ver al perrito sentado en una silla junto al féretro de la fallecida, a quien despidieron con fotos y flores blancas. Allí, su guardián la acompañó de principio a fin, aunque su semblante triste y postura encorvada dejó ver lo mucho que le dolió la pérdida. Sin embargo, para acompañarlo en el momento tan difícil, no dudaron en darle algunas caricias que incluso aceptó al darles la patita a los presentes.

Siempre estuvo muy triste. (Foto: TikTok @mwellll)

Este nuevo momento se volvió viral en redes sociales, donde la sobrina de la dueña fallecida explicó que así también se acompañó al perro. Por supuesto, los internautas no dudaron en dejar mensajes externando lo duro que debe ser esta muerte para la mascota, así como comentarios en los que ellos mismos se dicen tristes por el lomito.

"¿Cómo le explica a alguien que te ama demasiado que no vas a regresar a casa?", "Me parte el corazón. Yo también soy una persona mayor. Y no quisiera que mis perritas salchichas pasen por eso. Pero es la ley de la vida", "Estos seres son maravillosos, son los únicos que comprendieron que es el amor y lealtad. Cuidemos de todos los animales en la tierra por favor" y "el único que le estuvo con ella hasta el final sin esperar nada a cambio, el perrito" son algunos de los comentarios en este video viral.