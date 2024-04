Perrito en el funeral de su dueña se hace viral por velarla hasta caerse de cansancio: "ella seguirá cuidándote" | VIDEO

Encontramos el nuevo video viral que te romperá el corazón y con el que no te quedará ninguna duda de que las mascotas siempre son fieles a sus dueños. Se trata de un clip de menos de un minuto en el que se ve a un perrito en el funeral de su amada dueña, pero su tristeza y el cansancio que tienen fueron los que más llamaron la atención.

Perrito llora en el funeral de su dueña hasta quedarse dormido

En TikTok se hizo viral un video de a penas 40 segundos en el que se observa el funeral de una mujer y aunque se desconocen más detalles de quién es o en qué país ocurrió, fue su sobrina quien escribió un bonito mensaje en la plataforma de videos para compartir el dolor de un lomito café que lloró la pérdida de toda la familia.

Así veló a su dueña. (Foto: TikTok @mwellll)

"Incluso si la tía Georgia tiene sueño, ella seguirá cuidándote", fue el mensaje que escribió la usuaria @mwellll en TikTok.

La grabación fue publicada hace tres días y ya suma más de 19 millones de reproducciones por lo emotivo que resultó el momento. Aunque no se sabe dónde ocurrió este suceso tan triste, pudo haber ocurrido en Filipinas, por el idioma en el que fue escrito el mensaje anterior.

En el video se observa el lugar repleto de flores blancas que rodean un ataúd blanco donde podría estar descansando la dueña del perrito. Mientras que a los al rededores están colocadas unas sillas, en una de ellas se encuentra sentado el lomito café y de talla mediana que pese a su cansancio no se retira del lugar para seguir velando a su compañera de vida.

Algunas personas aseguran que el lomito también estaba llorando. (Foto: TikTok @mwellll)

Luego de que la grabación causó sensación en Internet, usuarios de todo el mundo dejaron comentarios como "pero siéntense a llorar con él", "explíquenle que ya no está, deja que vea el ataúd y entienda que se fue, si no pensará que simplemente lo abandonó y abrácenlo", "el verdadero significado de amor incondicional" y "se me metió un océano Pacífico al ojo".