VIDEO: captan a cabra cargando a 2 perritos en un parque y se vuelve viral

Las redes sociales no han regalado un momento digno de darle la razón al pintor legendario Salvador Dalí, pues en algún momento no soporto estar en nuestro país, pues mencionó que “era demasiado surrealista para él, por lo que no lo visitará nunca más”.

Pues solo bastó un tumulto de gente, una cabra, un señor y tres perritos para darnos el video más irreal y surrealista de todo 2024, por lo que si no lo has visto tienes que verlo, pues, seguro te mejorará el día.

Sigue leyendo:

VIDEO: 100 perros husky se escapan en un centro comercial y provocan caos

VIDEO: Hombre enseña a un oso panda a hacer gestos divertidos por error

La cabra cargando a dos lomitos en un parque/créditos: Captura de Pantalla

Una cabra carga a 3 perritos y se hace viral

Fue en TikTok donde esta belleza de video nos deleitó, pues la cuenta de @brendalarreta subió el momento exacto en que una un señor traía una cabra cargando a 2 lomitos y uno atrás disfrutando del paisaje, en un momento sublime de la cultura mexicana, pues con la leyenda “imagínate vivir en Europa y perderte esto”, nos alegró el día con su video.

Lo divertido es que además de volverse viral con más de 1 millón de vistas hasta el momento, nadie de las personas que estaban en el parque y vieron a la cabra y el lomito, decidieron hacer algo o al menos reaccionar, prueba de que nuestro México mágico está en un nivel impresionante.