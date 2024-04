Paris Hilton revela el rostro de London en tierna sesión de fotos familiar: "he soñado con tener una hija desde que puedo recordar"

Paris Hilton no deja de sorprendernos y hoy despertamos con uno de los momentos que se esperaban desde hace meses: conocer a su pequeña hija, London. A diferencia de su primer hijo, de quien mostró el rostro desde que anunció su nacimiento, con su hija había mantenido la discreción para cuidar de su privacidad, pero este viernes todo cambió por completo al dar a conocer una tierna sesión de fotos familiar en la que por primera vez dejó ver su rostro.

FOTOS: Paris Hilton habla de su maternidad mientras revela el rostro de su hija London

A través de su cuenta oficial de Instagram, Paris Hilton compartió una icónica sesión de fotos en un jardín verde y con looks acorde a la primavera junto a su esposo Carter Milliken Reum. Asimismo, sorprendió al posar con sus dos hijos, Phoenix y London, aunque fue esta última quien se robó todos los reflectores, ya que es la primera vez que se revela su rostro. La emoción de los seguidores de la también cantante rápidamente se hizo presente e incluso aseguran que la niña es igual de hermosa que su madre.

Paris Hilton junto a London. (Foto: IG @parishilton)

Además de dejar ver a la pequeña con un bonito vestido nude de tutú, así como una banda con flor en la cabeza, la famosa compartió un tierno mensaje con el que habló un poco sobre su maternidad, misma que había anhelado de toda la vida. Según dijo, uno de sus sueños más grandes era tener una hija de nombre London, pero Phoenix también le ha cambiado la vida. Así lo compartió con sus más de 26 millones de seguidores de Instagram.

"Les presento a London Marilyn Hilton-Reum. He soñado con tener una hija llamada Londres desde que puedo recordar. Estoy tan agradecida de que esté aquí. Realmente aprecio cada momento que paso con ella. Junto con Phoenix, mis bebés ángeles me han mostrado un amor que ni siquiera sabía que podía correr tan profundo antes de convertirme en su madre", escribió en el post que rápidamente consiguió miles de me gustas.

La socialité le dedicó una canción a su familia. (Foto: IG @parishilton)

Paris Hilton estrena canción dedicada a sus hijos y a la maternidad

En su post de Instagram, Paris Hilton también explicó que esta presentación oficial de su bebé también tiene el fin de anunciar su nueva canción, "Fame Wont Love You", misma en la que habla sobre su maternidad y que está dedicada a sus dos hijos. Conoce lo que dijo a continuación:

"Mi increíble viaje a través de la maternidad ha inspirado una nueva y profundamente personal canción con mi querida amiga Sia llamada 'Fame Wont Love You'. La canción sirve como recordatorio de que el vínculo especial que siento con mis hijos, mi marido y mi familia es más valioso que cualquier otra cosa en el mundo. Es un himno que te empoderará para mantener tus relaciones más sagradas aún más cerca de tu corazón - ya sea con tu familia, amigos o contigo mismo. Espero que les guste tanto como a mí".