Así es la nueva vida de las siamesas Hansel tras el matrimonio de una de ellas

Abby y Brittany Hansel, quienes son conocidas como “las siamesas más famosas del mundo” sorprendieron a sus seguidores al anunciar que una de ellas se casó, por lo que, como era de esperarse, cientos de internautas se han interesado en saber cómo es la nueva vida de las hermanas que comparten un mismo cuerpo, por lo que en esta nota te contamos todo lo que se sabe al respecto.

Fue a mediados de la década de 1990 cuando Abby y Brittany Hansel saltaron a la fama luego de haber aparecido en el programa de Oprah Winfrey, posteriormente aparecieron en distintos documentales y hasta tuvieron su propio programa en TLC, no obstante, decidieron mantenerse con un perfil bajo durante los últimos años y fue hace apenas unos meses cuando reaparecieron en TikTok donde mostraron distintos aspectos de su vida actual y fue a través de esta plataforma donde hace un par de semanas atrás sorprendieron a todo el mundo al revelar que una de ellas se casó en el 2021, por lo que, dicha revelación provocó un gran furor en plataformas digitales.

En los videos difundidos a través del perfil de TikTok de las hermanas Hansel se pudo saber que Abby dejó la soltería para casarse con Josh Bowling, un enfermero y veterano del ejército de los Estados Unidos y como se dijo antes, el enlace matrimonial ocurrió en 2021, pero fue hace apenas un par de semanas atrás cuando decidieron hacerlo público compartiendo distintas fotos y videos de la boda.

¿Cómo es la nueva vida de las gemelas Hansel tras la boda de una de ellas?

Pese a que las gemelas Hansel volvieron a cobrar popularidad gracias a su incursión en TikTok, lo cierto es que no han tenido acercamientos con algún medio para revelar cómo es su nueva vida ahora que Abby se casó con Josh Bowling y como era de esperarse, el tema de la intimidad es uno de los rubros que más interés ha generado entre los internautas, incluso, distintos especialistas médicos han sido consultados por varios medios para emitir una opinión profesional de lo que ocurre en estos casos.

Al respecto, Alice Dregar, bioeticista y exprofesora de humanidades médicas clínicas y bioética en la escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Norwestern, explicó en un artículo difundido en The Atlantic que es probable que, al compartir genitales, ambas gemelas experimenten las mismas sensaciones en caso de que exista un contacto sexual, no obstante, refiere que el tema de los besos podría resultar complicado aventurarse a emitir una opinión pues existe la posibilidad que las hormonas de la felicidad hagan efecto en ambas hermanas, pero el hecho de que una sea besada y la otra no podría generar infelicidad en Brittanny.

Otro de los temas que ha generado interés en torno a las hermanas Hansel es el de una posible maternidad y al respecto, la madre de las siamesas, Patty Hansel, señaló en alguna entrevista que médicamente esto sí podría ser posible, no obstante, se desconoce si existen riesgos y la postura que tienen las gemelas al respecto.

Asimismo, en redes se ha abierto una intensa discusión en torno a la situación de Brittany pues muchos creen que pudo haber quedado en medio de la relación de su hermana en contra de su voluntad, no obstante, las hermanas de 34 años de edad se han mostrado felices en sus redes sociales con su vida actual y se espera que en las próximas semanas puedan salir a hablar de forma directa sobre todas estas dudas que hay en torno a su vida.