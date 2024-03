Famoso rapero detiene su concierto por golpiza con el público, todo acabó en balazos

Un hecho sin precedentes tuvo lugar en el salón de eventos conocido como Luxury Grand Stage en Jarabacoa, República Dominicana, donde el famoso rapero conocido como Rochy Rd paró su concierto para discutir con un sujeto, se armaron los golpes y todo terminó en una balacera.

Medios locales indican que la Policía Nacional de la zona conocida como La Vega, ha emitido una orden de arresto en contra del cantante mientras investigan los hechos que todavía no han podido ser esclarecidos, pero que los videos en redes sociales han dado un buen contexto de lo que sucedió aquella noche.

Te puede interesar: Blogueros relatan las horas angustia que vivieron tras ser atacados en la India: “pensé, la han matado”

En el video se puede ver que la gente se está golpeando y hay dos grupos principales. El primero de ellos está encima del escenario, en la tarima, evitando que los del público, el segundo grupo, se suba y suceda una tragedia en el salón donde estaban. Se ve el intercambio de puñetazos durante unos segundos.

De pronto se llevan a Rochy Rd del escenario rumbo a los camerinos. Mientras tanto, el público se empieza a dispersar porque se escuchan un par de disparos que provienen de algún lugar de la sala, y la gente comienza a gritar. El salón es vaciado de manera inmediata, y en el caos, vuelven a detonar un arma en dos ocasiones.

En otro de los videos que publicaron en las redes sociales, se puede ver que un sujeto le está gritando con mucho rencor al cantante, mientras éste le dice algo al micrófono, exponiéndole que lo que hace sobre el escenario es únicamente para entretener a la gente. En este video se puede ver que la gente se mete a los baños para ocultarse de los balazos, y se meten entre los sillones o las mesas.

Rochy habría intentado hacer que un sujeto bebiera por la fuerza. "El vaso vacío con el Whisky lleno, métele el Whisky hasta por las orejas. Pa que deje de pensar en la otra. Vamos a beber, coño, o tú te me vas de esta discoteca rápido", son las primeras palabras que le dicen. Después lanza una última frase "No vas a beber, mami, déjame decirte la verdad, él está pensando en la otra".

En otro video se ve en primera persona lo que está pasando. Este sujeto intenta acercarse al escenario, pero los de seguridad lo impiden porque puede parecer un poco agresivo. Cuando por fin lo logra, empieza un intercambio de palabras aparentemente tranquilas, hasta que el cantante arroja el insulto "Mamahuevo" y se desatan los golpes.

Sigue leyendo: Asesinan a tres personas afuera del concierto de Karol G en Guatemala

Momentos más tardes, Rochy lanzó una disculpa pública a través de su Instagram, mismo que puso privado por la saturación de mensajes que recibió: "Dios, le pido disculpas al público y a la persona de las discusiones. Disculpa, nunca he tenido inconvenientes. A los dueños de la discoteca, bendiciones, mi intención no era esa, ya estoy saturado. Cuando falto a una fiestan me demandan, ahora por ir también. Qué batalla".