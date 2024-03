Blogueros relatan las horas angustia que vivieron tras ser atacados en la India: “pensé, la han matado”

Fernanda y Vicente, autores del canal en redes sociales “Vuelta al mundo en moto”, relataron la manera como fueron atacados en la India por un grupo de hombres de entre 18 y 30 años de edad quienes abusaron de ella tras golpearla junto a su pareja cuando estaban de visita en una remota provincia al noreste del país; pero a pesar de ello, la bloguera española de origen brasileño agradeció estar viva.

En un video que difundieron en las redes sociales, la pareja de blogueros españoles denunciaron la forma como fueron agredidos por los siete hombres que los mantuvieron cautivos, que al momento, este lunes se anunció a la cuarta persona detenida vinculada al ataque, de acuerdo con la agencia EFE.

Fernanda y Vicente fueron atacados en la India el fin de semana. Foto: IG

“Pensé, la han matado”: así fueron la horas de angustia

En entrevista para la agencia, Fernanda y Vicente comenzaron con el relato de su experiencia sufrida en la India el pasado fin de semana: "Los siete me han violado todos, varias veces. Mientras dos o tres lo vigilaban a él (su marido), dos o tres venían y se turnaban", explicó la experimentada viajera que junto a su marido, que fue brutalmente golpeado, recorría el mundo en moto.

En una casa de seguridad del Gobierno en el distrito de Dumka, a unos 50 kilómetros de donde fue el ataque, y con permanente vigilancia policial, la pareja española relató cómo los siete hombres, que según la Policía tienen entre 18 y 30 años, mantenían al marido, desnudo, maniatado y a golpes, mientras otros dos o tres abusaban de ella.

"Yo no la veía y pensé, la han matado", contó el hombre que estuvo todo ese tiempo en el suelo recibiendo golpes y patadas. En el detallado relato del suceso, ella explica que unas tres horas después cree que "ya se cansaron o no querían correr más riesgo" y que uno de ellos le dio la ropa para que se vistiera antes de salir de los arbustos donde estaban.

Los blogueros de “Vuelta al mundo en moto” fueron indemnizados en la India. Foto: IG

La pareja, que acudió este domingo a un tribunal para prestar declaración ante el juez, aclara que a diferencia de otros muchos sitios por donde han viajado en India no suelen acampar pero no por seguridad si no porque "hay muchísima gente en todos sitios y no te dejan tranquilos".

"Llevamos 66 países recorridos, 170 mil km. Hemos pasado varios meses de África, en todo Oriente Medio, Irak, Kuwait, Jordania, Arabia Saudí y mucho tiempo en los sitios", señala él que recuerda que ella fue la primera mujer que entraba en moto a Afganistán (en la época de los talibanes).

Indemnizan a los blogueros atacados en la India

Los dos viajeros tienen previsto irse de India el martes en moto y viajar hasta Nepal desde donde volarán a España. Este lunes la policía de la India informó que identificó a todos los sospechosos.

La pareja española atacada en la India recibió este lunes un cheque por valor de un millón de rupias (unos 12 mil dólares) a modo de compensación tras la violación en grupo de la mujer mientras el marido era severamente golpeado.

"Le hemos dado una compensación de un millón de rupias al marido. Estamos realizando una investigación exhaustiva e intentaremos garantizar un juicio rápido y una condena", dijo a los medios Anjaneyulu Dodde, comisionado adjunto del distrito de Dumka, en el estado norteño de Jharkhand, donde sucedió el ataque.

Con información de EFE.