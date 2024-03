Gracias a la voz de su esposa, soldado ucraniano sale del coma tras perder la vista en combate

Serhiy es un soldado de 27 años de edad que resultó gravemente herido en combate ante la invasión del Ejército de Rusia enviado por Vladimir Putin desde hace 2 años. El militar ucraniano resultó amputado y perdió la vista, además de haber permanecido en estado de coma, pero gracias a su esposa quien lo acompañó en todo momento, el castrense pudo recuperar el sentido.

La voz de Valeria ayudó al combatiente ucraniano a poder salir de la oscuridad y el pánico en el que estaba durante su estado de coma mientras era asistido por un tuvo conectado a su garganta para que pudiera seguir respirando. "Eso es lo que me mantuvo luchando", destacó el soldado en el podcast Ukrainecast de la BBC.

Valeria ayudó a su esposo Serhiy para que saliera de su estado de coma. Foto: BBC

Una mina hizo volar el auto donde iba Serhiy

El día que Serhiy quedó mortalmente herido iba a bordo de un vehículo durante la guerra que se desarrolla dentro de territorio ucraniano. Una mina antitanque rusa explotó al ser pisada por el automóvil cerca de la ciudad de Mariinka, nueve meses después de que el exagente de la KGB enviara a sus Fuerzas Armadas.

"Hasta entonces sólo había tenido pesadillas. Sueños terribles en los que me demolían, me destruían, me masticaban, y luego la luz para recuperar la conciencia era su voz... Porque quería volver a ella. Superar esto, estar con ella”, destacó el soldado ucraniano al agradecer a su esposa poder ayudarlo a despertar.

Durante su servicio militar, el combatiente de 27 años de edad pasaba semanas sin tener contacto con Valeria, pero siempre tenía la esperanza de regresar a casa tras los combates que sostenían contra sus pares enviados por el Kremlin, hasta que fue mortalmente herido en el campo de guerra.

Valeria y Serhiy viajaron a EU para un tratamiento que ayudara al soldado a no perder la vista. Foto: BBC

Serhiy agradeció seguir vivo

Tras ser herido, Serhiy fue internado de emergencia en un hospital y aunque el vehículo en el que viajaba explotó, el militar ucraniano logró sobrevivir, aunque estuvo en estado de coma durante 20 días, tiempo en el que su esposa estuvo a su lado y le hablaba todos los días que pudo estar con él dentro de la habitación del nosocomio.

Una vez que salió del coma, Valeria acompañó a su esposo una semana en cuidados intensivos, y dos más cuando tuvo que acudir a la unidad de lesiones traumáticas, para posteriormente permanecer en rehabilitación. Serhiy sobrevivió al estallido de la mina, pero tuvo que ser amputado de sus dos piernas.

Serhiy tiene 27 años y afirmó estar lisot para seguir enfrentado a la armada de Rusia. Foto: BBC

Asimismo, el militar ucraniano perdió la vista por las fuertes lesiones generadas por la explosión, aunque en algún momento los médicos le dieron la esperanza de poder recuperarse y viajó a Estados Unidos la semana pasada, pero recibió malas noticias. Al respecto, Serhiy afirmó que para él es mejor perder las dos piernas que perder un brazo.

"Un marido ciego y sin piernas no es tan malo", rió Valeria en el podcast quien añadió que como ex dentista, se siente aliviada de que no haya perdido los dientes. Serhiy afirmó seguir ayudando a la causa ucraniana: "Tengo tantos planes que una vida no es suficiente para todos. Definitivamente regresaré a Ucrania. Ese es mi país. Luché por él. Sufrí heridas por él", acotó.