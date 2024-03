Excéntrico millonario busca realizar una réplica del Titanic. ¿Lo visitarías?

El empresario australiano, Clive Palmer, busca realizar una nueva versión del icónico y legendario "Titanic", cuya historia fue llevada al cine por James Cameron, en una cinta que batió todos los récords. El excéntrico millonario planea "ofrecer a los pasajeros un viaje en el tiempo sin parangón, sumergiéndoles de lleno en la opulencia y el esplendor de la vida a bordo del Titanic original".

Durante una conferencia de prensa realizada ayer, Palmer prometió que el "Titanic 2024" sería "el barco del amor y lo último en estilo y lujo". Sin embargo, aclaró que si bien planea recrear al legendario barco, éste tendría adecuaciones en la seguridad y tecnología de punta.

Ésta no es la primera vez que buscan "revivir al Titanic". Palmer intentó lanzar el proyecto del Titanic en los años 2012 y 2018, pero no lo logró debido a problemas en la financiación, para la cual su fortuna, basada en minas de hierro, níquel y carbón, no fue suficiente para regresar al mar al insumergible, que para su versión de 2024 tendría 269 metros, con una capacidad para transportar a unos 2.435 pasajeros en sus nueve niveles, que incluyen cabinas y comedores lujosos, piscinas, salón de baile y casino, entre otras comodidades.

Cerca de mil 500 personas murieron en el naufragio del "Titanic", el 14 de abril de 1912 en su viaje inaugural a Nueva York, al chocar contra un iceberg. "Durante más de un siglo, la leyenda del "Titanic" ha estado impulsada por el misterio, la intriga y el respeto por todo lo que representaba”, dijo Palmer, quien pese a su anuncio no mencionó la fecha en la que el nuevo barco vería la luz.

