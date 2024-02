Cuánto cuesta viajar en el heredero del "Titanic", el crucero más grande del mundo que llegó a México

El crucero más grande del mundo, el Icon of the Seas de Royal Caribbean, zarpó en enero pasado desde Miami para su viaje inaugural, transportando una población equivalente a una pequeña ciudad. Ayer, el gobierno de Quintana Roo le dio la bienvenida a este heredero del "Titanic" que visita la Riviera Maya en medio de lujo y derrama económica para la zona.

Su bautizo se dio por todo lo alto hace unos días, cuando el astro argentino del futbol Lionel Messi, ahora en las filas del Inter de Miami, pulsó un botón para hacer chocar una botella de champaña contra la proa del descomunal barco. Construido durante 900 días en un astillero de Finlandia, el barco tiene 20 cubiertas, siete piscinas, y capacidad para dos mil 350 tripulantes y cinco mil 600 pasajeros (o siete mil 600 en su capacidad máxima).

El Icon of the seas, en la imagen

El monstruoso transatlántico, matriculado en las Bahamas, cuenta con siete piscinas, incluido un "lago" de 40 mil galones, seis toboganes acuáticos, un carrusel, lo que Royal Caribbean dice que es la mayor pista de hielo en alta mar, y más de 40 restaurantes y bares. Además, habrá 50 músicos y cómicos, así como una orquesta. Con 365 metros de eslora, el Icon arrebatará el título de mayor barco del mundo a un compañero de Royal Caribbean, el Wonder of the Seas, ligeramente más pequeño.

¿Cuál es el recorrido del Icon of the Seas?

En esta ocasión, el crucero más grane del mundo pasará por las siguientes ciudades:

Miami, Florida

Puerto Costa Maya, México

Roatán, Honduras

Cozumel, México

CocoCay, Las Bahamas

Miami, Florida

¿Cuánto cuesta viajar en el crucero más grande del mundo?

De acuerdo con la página web de Royal Caribbean, los precios varían entre 29 mil 500 y 67 mil 899 pesos por cada adulto, pues los niños viajan gratis. Los costos de las habitaciones varían, de acuerdo a la ubicación, por ejemplo, los de interior son más económicos que las que cuentan con balcón o las suites.

El crucero cuenta con toboganes, pista de hielo y un lago

Con información de AFP