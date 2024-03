Revelan por primera vez audios de la desaparición de Titán que dieron falsas esperanzas

Titán fue el submarino que se perdió el 18 de junio de 2023, todo durante una expedición de los restos del famoso Titanic en el enorme océano Atlántico, tragedia que dejó saldo de 3 personas fallecidas y que puso de luto al mundo entero.

Hoy gracias a un documental británico llamado “The Titan Sub Disaster: Minute by Minute”, nos ha dado información nueva, así como las grabaciones por las cuales surgió la esperanza de rescatar a los tripulantes, aquí te contamos todo.

Sigue leyendo:

Le reclamaron por comerse una naranja, empleada doméstica revela lo peor de su trabajo | VIDEO

Twenty One Pilots lanza su nueva canción "overcompensate", ¿cuándo vienen a México?

El submarino Titán/Créditos: Oceangate

Así fue la localización de los restos de Titán

El nuevo documental nos presenta un audio que hizo creer a los buscadores que aún había esperanza para rescatar a toda la tripulación, pues él audio nos muestra lo que parecieran ser golpes en el metal y habrían sido escuchados alrededor de las 23:30 del 20 de junio.

Generando esperanza, pues pensaban que aún podrían estar con vida los tripulantes; sin embargo, el capitán Ryan Ramsey, ex capitán de submarinos de la Armada, mostró su asombro por la simetría de los sonidos, pues estos eran cada 30 minutos.

El submarino era controlado con este control de logitech/Créditos: Ocean Gate

Sin embargo, el documental expuso que toda investigación posterior al evento desmintió esas esperanzas, pues revelaron que no habría manera de que esos golpes fueran de los pasajeros, pues estos murieron instantáneamente en la implosión del submarino.

Toda esperanza terminó, cuando el equipo de búsqueda encontró los restos del submarino a unos 1,600 pies de la proa del naufragio del Titanic y 10 días después de la desaparición del Titán.

Te puede interesar:

Hallan restos humanos y residuos del submarino Titán, tras implosión catastrófica