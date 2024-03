“Pasaste un lindo momento”: filtran chats de futbolistas acusados de abuso sexual

Futbolistas del club Vélez Sarsfield de la primera división de Argentina fueron denunciados de abuso sexual por una mujer de 24 años de edad. La víctima reveló parte de las conversaciones que sostuvo con uno de los jugadores identificado como Sebastián Sosa, que invitó a otros de sus compañeros: Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré, para salir a tomar un trago.

Sosa, quien es el portero del cuadro de Buenos Aires, fue el encargado de mantener comunicación con la víctima por medio de mensajes en Instagram luego de que se citaron en la ciudad de Tucumán. “Pasaste un lindo momento y listo, no te amargues”, escribió el cancerbero argentino.

Parte del chat donde el portero de Vélez se comunicó con la mujer. Foto: TN

Así fue el plan de Sebastián Sosa contra la mujer

El presunto ataque ocurrió el pasado fin de semana, el sábado 2 de marzo, día cuando Sosa envió los mensajes a la víctima a quien invitó a tomar algunos tragos en la habitación 407 del hotel Hilton, según reportó TN. El arquero pidió a la mujer que llegara a escondidas al hotel para que no fuera vista al entrar.

Para ello, el futbolista le dijo que avisara al llegar al recinto para que la hiciera pasar por la entrada del casino. Una vez que llegó a la habitación, la víctima indicó que dentro ya estaban los también jugadores de Vélez: Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín, quienes tomaban latas de cerveza.

Después de convivir un rato, los jugadores ofrecieron un vaso con Fernet (bebida de licor muy popular en Argentina), pero al beberlo, de pronto la mujer comenzó a sentirse mareada y adormecida, contó a su abogada Patricia Neme quien fue entrevistada por el medio citado:

“Allí fue cuando aprovecharon esa situación y cometieron ese hecho atroz y cobarde. Sin ningún consentimiento, abusaron sexualmente de ella. Trató de defenderse y no pudo reaccionar. Cuando se sintió un poco mejor, logró pedir un Uber y se retiró a su casa”, afirmó la abogada Neme.

Sebastián Sosa admitió que sí tuvieron la reunión. Foto: TN

El portero Sebastián Sosa admitió que existió el hecho

Al ser citado a declarar, el portero de Vélez Sarsfield admitió haber estado en compañía tanto de la mujer como de sus compañeros de club, por lo que la denuncia interpuesta por la mujer es indagada por la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual I de Tucumán.

Tras el ataque, la víctima envió un mensaje a Sosa para reclamar lo sucedido, a lo que el arquero de Vélez se limitó a responder: “Pasaste un buen momento y listo, no te amargues”, frase que la mujer contestó: “Lo que hicieron ayer fue muy fuerte. Eso no se le hace a ninguna mujer. No me lo merecía”.

Sebastián Sosa, Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré, fueron separados de Vélez Sarsfield dado la gravedad el asunto, indicó, por lo que deben “inmediatamente estar a disposición de la Justicia de Tucumán para aportar toda la información y los elementos relevantes para poder contribuir a la investigación y esclarecimiento del caso y determinar las responsabilidades correspondientes”.