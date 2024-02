VIDEO: perro se atora en puerta en transporte público, pasajeros la salvan ante la pasividad de las autoridades

Una perrita quedó atorada en una puerta giratoria del sistema de transporte público de Colombia, el Transmilenio, pero ante la pasividad de las autoridades de la empresa, los mismos pasajeros tuvieron que organizarse para poder salvar al canino que además obstruía el paso a las personas que usan a los camiones.

En las redes sociales difundieron el momento exacto cuando una de las personas trataba de liberar a la perra mientras que otro grupo de personas la tranquilizaba al tiempo que la inmovilizaron para evitar que quedara herida tanto por estar atorada, así como por una herramienta que utilizaban para liberarla.

Sigue leyendo:

Captan a dos perritos jugando a las estatuas: “el que se mueve pierde” | VIDEO

VIDEO VIRAL: Reportero es mordido por un perrito en plena entrevista en vivo

La perrita atorada en la puerta giratoria de metal. Foto: Captura de pantalla

Salvaron a la perra con una segueta

En el clip compartido en las redes sociales se observa cuando una de las personas que ayudaron a salvar a la perrita, utilizó una herramienta para cortar los barrotes de la puerta giratoria de metal para que el canino quedara libre y corriera peligro de hacerse daño al momento de querer escapar.

El canino quedó atrapado en la puerta giratoria de la estación Américas del Transmilenio, pero gracias a la ayuda de los pasajeros, el animal logró salir ileso de su trampa al cortar los barrotes con la segueta. Sin embargo, algunos internautas reprocharon la falta de acción de los responsables del transporte público:

¿Por qué no le prestaron asistencia al perrito si era su obligación? Debieron cumplir con el literal c del art. 3 de la Ley 1774 de 2016 que es la obligación de asistir a un animal en situación de peligro ¿por qué no lo hicieron?”, cuestionó uno de los usuarios en exTwitter.

El rescatista de la mascota fue arrestado y multado por romper la puerta. Foto: Captura de pantalla

Arrestan y multan al hombre que salvó a la perrita

Tras salvar a la perra, trascendió que el hombre que cortó los barrotes de la puerta giratoria es el esposo de la dueña del canino, de acuerdo con la Plataforma ALTO, quien además señaló que el rescatista fue arrestado por la policía al ser acusado del delito de daño ajeno, por lo que fue multado a pagar 900 mil pesos colombianos (casi 4 mil pesos mexicanos).

La mascota fue llevada a un veterinario para valorar si sufrió algún tipo de daño al haber quedado atorada en la puerta giratoria que desató polémica en las redes ante la nula asistencia de los administradores del Transmilenio.