Las 5 muertes que más impactaron a todo internet este 2024, según Google

Este año quedará para el recuerdo debido a los eventos de talla internacional que acontecieron en distintos ámbitos. Desde lo cultural, hasta lo político y mediático, los hechos que se desarrollaron durante 2024 dejarán una marca imborrable en la memoria de las generaciones actuales y futuras. Y es que Google nos ha permitido acceder con mayor facilidad a los intereses de los internautas, quienes se dispusieron a investigar en los buscadores lo que sucedía en el mundo.

Cada año, Google lanza su Year in Search, el cual recopila las búsquedas más recurrentes de los últimos meses para conocer cuáles fueron los sucesos más impactantes dentro de la red. Su publicación se categoriza en Entretenimiento, Tendencias, Deportes, Estilo de Vida y Google Maps, que a su vez se dividen en más subcategorías, con el fin de conocer las preferencias de los usuarios y sobre sus intereses en fechas clave.

En la categoría de tendencias las 5 muertes más buscadas fueron principalmente del mundo del espectáculo y el sector que sufrió las pérdidas más impactantes fue la industria musical.

Liam Payne y su sospechosa muerte

Sin lugar a dudas la muerte de Liam Payne fue la más impactante en internet este 2024 y no sólo por la gran fama que gozaba por su participación en la boy-band One Direction, sino también por las sospechosas circunstancias en las que perdió la vida. Payne perdió la vida el pasado 16 de octubre, cuando se encontraba en un hotel de Buenos Aires luego de sufrir un estado de crisis y supuestamente lanzarse por el balcón.

La muerte del cantante británico aún se encuentra en investigación por parte de las autoridades de Argentina, al tratar de esclarecer si se cometió un suicidio o sufrió un grave accidente por su estado de ebriedad. De cualquier modo, los fanáticos de One Direction y de la música llenaron las redes con mensajes de luto y tributos al artista.

Tobey Keith muere a los 62 años

Toby Keith murió a los 62 años de edad el pasado 5 de febrero, por un cáncer de estómago. Keith era conocido por temas como "Courtesy of the Red, White and Blue" y "Made in America". "Luchó su lucha con gracia y valentía", menciona su el comunicado de su sitio oficial.

El cantante de country se enfrentó a la enfermedad desde 2021 y reveló la noticia a sus fanáticos un año después, cuando ya se encontraba en quimioterapia y radiación. Incluso, logró regresar a los escenarios en Oklahoma durante 2023.

O.J. Simpson

O.J. perdió la vida por cáncer de próstata, información que fue compartida por sus familiares a través de las redes sociales. El exjugador de la NFL atravesó por fuertes polémicas por el caso judicial que enfrentó tras ser señalado de haber asesinado a su esposa, Nicole Brown Simpson, cuyo cadáver fue encontrado el 12 de junio de 1994, en su casa de Los Ángeles.

El caso de Nicole Brown fue uno de los homicidios más polémicos de las últimas décadas en Estados Unidos, prueba de ello fueron las 100 millones de personas que sintonizaron para escuchar el veredicto, según cifras de People. El caso de la conflictiva relación entre O.J. Simpson y su esposa dio origen a numerosos documentales y películas, cada una con distintos ángulos para narrar la historia que marcó para siempre la serie de polémicas que han enfrentado los atletas de la NFL. El caso de O.J. Simpson fue uno de los más mediáticos en la historia de EU

Shannen Doherty muere a los 53 años

La actriz Shannen Doherty perdió la vida el pasado 14 de julio a los 53 años, lo que dejó un permanente vacío en el mundo de la televisión. Sus papeles más reconocidos fueron en los programas de Beverly HIlls 90210 y Charmed, sin embargo, su trayectoria retoma más de cuatro décadas de importantes papeles.

Por desgracia, Doherty también fue víctima del cáncer y fue diagnosticada en marzo de 2015, hasta que perdió la batalla durante julio de este año. Su muerte fue confirmada por su publicista a través de un comunicado. "Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz", comunicó Leslie Sloane.

Akira Toriyama abandona el mundo terrenal

A la lista de las muertes más impactantes se agrega un famoso asiático. Se trata de Akira Toriyama, el autor japonés de mangas y creador de Dragon Ball, anime que marcó varias generaciones con los fantasiosos conceptos como el "Kame-Hame-Ha" y la raza de los "Super Saiyayin". El mangaka murió a los 68 años de edad el pasado 1 de marzo, tras sufrir un hematoma subdural agudo, una hemorragia cerebral, revelaron sus estudios forenses.

Las redes sociales se abastecieron de tributos y lamentos por la muerte del Toriyama, quien fue un personaje clave para que el anime y la cultura japonesa accediera a numerosos países, y se normalizara el consumo de estos contenidos tan peculiarmente distintos a lo que la televisión del occidente tenía acostumbrado. Akira Toriyama murió a los 68 años

