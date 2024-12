Trump asegura que México y Canadá ya saben que deben detener el flujo de migrantes: "Ya están advertidos"

Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, lanzó este lunes un mensaje a los gobiernos de México y Canadá, a los que les advirtió sobre el problema económico que provoca el ingreso de migrantes a su territorio, al tiempo que aseguró que muchos de estos inmigrantes salen de cárceles latinoamericanas.

“No podemos dejar que estas personas entren a nuestro país y ellos entienden, están muy bien avisados”, señaló Trump, durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, en su residencia en Palm Beach, Florida.

Trump recordó que ha hablado del tema con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

“Estamos subsidiando a Canadá. Estamos subsidiando a México (...), y me llevo muy bien con la gente de México y Canadá, pero no podemos permitir que eso suceda. No es justo. No está bien. Y la gente de México y Canadá lo entiende perfectamente. Van a tener que impedir que esto suceda. Perdemos mucho dinero con México. Perdemos mucho dinero con Canadá, una cantidad enorme”, enfatizó Trump.