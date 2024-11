Supermercado revela que pasará con el horno donde murió quemada la joven migrante de 19 años

Luego de que falleciera la trabajadora de una supermercado identificada como Gursimran Kaur en Halifax, Nueva Escocia, Canadá dentro de un horno industrial en el área de panadería, el negocio tipo wholesale decidió tirar el gran electrodoméstico a la basura.

Y es que la joven de 19 años originaria de la India migró junto a su madre en 2021 al país canadiense, quienes iniciaron a trabajar en un famoso supermercado . Sin embargo, el 19 de octubre su madre notó que su hija había desaparecido por más de una hora y su teléfono permanecía apagado y sin señal, cuando de pronto uno de sus compañeros del área de panadería señaló que había una fuga en el interior del horno.

El supermercado reabrirá sus puertas y retirará el horno

Posteriormente, los servicios de emergencia arribaron a lugar, quienes detallaron que la joven Gursimran había fallecido dentro del horno, después de que su madre encontró los restos carbonizados de su hija.

La joven fue encontrada muerta dentro de un horno Foto: X @Morbidful

Mientras continuaba la investigación sobre la muerte de la joven, la tienda fue autorizada de reabrir sus puertas, quienes confirmaron que retirarán el horno de las instalaciones. Ante esto fue la portavoz de la megatienda, Amando Moss quien señaló esta era una situación triste, difícil y comentó:

"Quitar el horno siempre ha sido parte del programa de remodelación estándar que estamos implementando en todo el país", dijo la portavoz.

No obstante, comentó que ahora que el Departamento de Trabajo levantó la orden de suspensión de actividades, el horno será retira de la enorme tienda y no se volverá a utilizar. Sin embargo, no ha revelado su fecha reapertura, mientras tanto, el supermercado permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

Por otra parte, la Policía Regional de Halifax no ha ofrecido ninguna información sobre cómo la joven de 19 años terminó encerrada en un horno o si se trató de un accidente laboral, por ello, las investigaciones continúan abiertas sin esclarecer los hechos.

Revelan inquietante hallazgo del horno de la tienda

Fueron empleados y fuentes del establecimiento comercial quienes revelaron al medio CBC News una inquietante revelación que se dio a conocer la última semana de octubre, quienes señalaron que la puerta del electrodoméstico "no cerraba" por completo.

Y es que a través de varios videos de TikTok, mostraron a empleados de esa cadena la forma en que ingresan a los hornos y usan el mecanismo de liberación de emergencia en caso de quedar atorados adentro, quienes señalaron que esa puerta no es capaz de cerrarse sola y no se puede trabar; está diseñada para no hacerlo, que empujar con mucha fuerza hasta que haga un click.

Asimismo, empleados de la cadena comercial que compartieron varios videos en TikTok, indicaron que los hornos de esas panaderías son muy seguros de usar y que no trataban de hacer alguna teoría de conspiración.

Mientras tanto, autoridades canadienses piden no especular sobre el tema hasta que se complete la investigación y se esclarezcan los hechos. Asimismo, la familia de la joven fallecido ha logrado recaudar más de 194 mil dólares para ayudarse a superar esta pérdida y tratar de pagar varios gastos.

