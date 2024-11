¿Qué pasó hoy, jueves 14 de noviembre en la Torre de Cristal en España?

La mañana de este jueves 14 de noviembre comenzó a circular, en redes sociales, la noticia sobre un supuesto accidente aéreo. De acuerdo con primeros reportes, un helicóptero se habría estrellado contra la Torre de Cristal, en Madrid, España. No obstante, está noticia sería falsa, puesto que las autoridades europeas no han informado sobre algún accidente aéreo en las últimas horas.

El rumor del accidente se originó luego de que la agencia de noticias EFE anunció - a través de sus canales oficiales - que un helicóptero se estrelló contra un popular rascacielos de la ciudad de Madrid, España. Sin embargo, minutos más tarde, la agencia confirmó que se trató de una noticia falsa y que el incidente reportado no ocurrió. Aunque la noticia fue publicada por diversos medios de comunicación y ha causado incertidumbre entre millones de usuarios de internet.

Fue durante las primeras horas de este jueves (hora centro de México) que la agencia de noticias reportó el suceso en sus redes sociales oficiales: "un helicóptero se estrella contra la Torre de Cristal en Madrid", informó EFE en uno de sus primeros tweets. Minutos después, la cuenta oficial borró la publicación y aclaró el mal entendido.

"Aviso importante: Por error EFE ha publicado un titular en X sobre un accidente de un helicóptero en Madrid que no se corresponde con ninguna información de la Agencia. El accidente al que se refiere ese texto no se ha producido. Disculpen las molestias", escribió la agencia minutos después de eliminar la publicación donde se anunciaba el presunto accidente aéreo.

Rumores de accidente aéreo causan caos en Madrid

Los rumores fueron creados por la agencia de noticias. Foto: @EFEnoticias.

Desafortunadamente, la noticia fue retomada por diversos medios de comunicación, lo que generó caos entre los internautas. Algunas personas aún creen que el accidente sí ocurrió, mientras que otras señalan a la agencia de noticias por compartir "fake news", conocidas en español como "noticias falsas".

"Casi nos da un infarto colectivo"; "No se preocupen de todos modos no creemos en nada de lo que ustedes publican"; "Me asomé a la ventana y vi la torre intacta"; "¿Cómo se escribe por error que un helicóptero ha chocado contra el edificio más alto de Madrid?"; "¿Cómo vas a publicar una noticia así por error? No puedes inventarte un contenido "por error", son algunas de las críticas por parte de los usuarios de internet.

¿Dónde se ubica la Torre de Cristal en Madrid?

La Torre de Cristal es uno de los edificios más alto de Europa. Foto: pixabay.

La noticia sobre el falso incidente dejó a miles de personas preocupadas, esto debido a que la Torre de Cristal es uno de los rascacielos más grandes de la ciudad. De acuerdo con autoridades españolas, el edificio mide más de 249 metros y cuenta con 50 plantas. Se trata del edificio más alto de España y el cuarto más grande en toda la Unión Europea.

La Torre de Cristal se divide en una planta baja de acceso, 46 plantas destinadas exclusivamente a oficinas y seis plantas bajo rasante, destinadas a aparcamiento de vehículos, con una capacidad aproximada para 1250 coches

