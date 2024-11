El estafador de Bumble | Jonathan le robó a más de 70 mujeres y se hizo millonario, presumía viajes y autos de lujo

Como una historia digna de televisión, una mujer - en sus redes sociales - reveló cómo fue que descubrir una infidelidad por parte de su pareja la llevó a desarticular una red de estafas por parte de quien era su novio. La protagonista de este caso es una joven llamada Fernanda, quien mediante su cuenta de TikTok expuso haber sido víctima de engaños y robos por parte de Jonathan Sotelo, quien logró quitarle más de 2 millones de pesos.

Según el relato de Fernanda, ella ya acudió a presentar las denuncias correspondientes en contra de su ex pareja, a quien señala por supuestamente utilizar documentos falsos y mentiras para robarle una fuerte suma de dinero, la cual supera los 2 millones y medio de pesos mexicanos. La mujer detalló que Jonathan ponía créditos a su nombre y la hacía pagar las deudas que él tenía, tales como la hipoteca de un departamento en Tulum, el cual quedó a nombre del sujeto.

Fernanda compartió en redes sociales que se dio cuenta de los engaños de Jonathan luego de que entró a un grupo de Facebook donde las mujeres compartían fotografías de sus parejas para descubrir si les eran infieles. En este grupo, la joven descubrió que su entonces novio salía con otras mujeres, a quienes conocía a través de populares páginas de citas como Bumble y Tinder. Sin embargo, la infidelidad no fue todo lo que impactó a la mujer, sino que - al hablar con las otras mujeres que salían con su ex pareja - se dio cuenta de que todas fueron estafadas.

A través de su cuenta de TikTok, Fernanda reveló que encontró - entre los documentos digitales de su ex pareja - una lista con nombres de 70 mujeres. En la tabla, hecha por Jonathan, estaban anotados los nombres de cada una de sus víctimas, la aplicación de citas dónde estabas su perfiles y si estaban disponibles. De esta manera, el estafador llevaba un control sobre las mujeres con las que tenía relaciones y sabía si podía volver a contactarlas para seguirles robando dinero, o no.

"Empecé a subir todo (lo que descubrí) al Instagram y me empezaron a escribir más personas: 'a mí me robó un millón y tantos', 'a mí me robó una camioneta', 'a mí nunca me pagó un coche', 'a mí me vendió una camioneta que le pague y nunca me entregó'", dijo la joven al hablar sobre los testimonios de otras mujeres que fueron víctimas de estafas por parte de Jonathan Sotelo. Según cálculos de Fernanda, su ex pareja a estafado a decenas de mujeres desde el año 2018.

Gracias a sus múltiples robos, Jonathan Sotelo pudo darse una vida como millonario. En sus fotografías - que circulan en redes sociales - se ve al hombre presumiendo tener una avioneta privada, un departamento en Tulum, un vehículo de lujo de la marca Tesla, prendas de diseñador y más. También, el estafador compartía fotografías de sus viajes por todo el mundo, donde se le ve esquiando, conviviendo con elefantes, nadando y más.

Fernanda ya denunció a Jonathan ante la Fiscalía de CDMX, así operaba

Fernanda confirmó - en sus redes sociales - que ya acudió ante instancias legales y denunció a Jonathan Sotelo por los delitos de fraude y usurpación de identidad, así como por el delito de violencia de género. Las carpetas de investigación ya están en proceso por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero aún no ha sido detenido el sospechoso, quien presuntamente se encuentra en el estado de Quintana Roo.

Conforme avanzan las investigaciones, cada vez más mujeres han alzado la voz en contra de Jonathan Sotelo. En redes sociales las denuncias siguen acumulándose y más mujeres lo señalan como su agresor; las víctimas coinciden en que el hombre operaba a través de aplicaciones de cita y una vez que las engañaba, ponía créditos a sus nombres, dejándolas con exhorbitantes deudas por pagar.

