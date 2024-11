Localizan sin vida a Rubén e Izan, niños desaparecidos por la DANA; fueron arrastrados mientras jugaban con su padre

Rubén e Izan, menores de tres y cinco años de edad, desaparecieron el pasado 29 de octubre cuando fueron arrastrados por la riada de la DANA en Torrent, Valencia. Los primeros informes indican que los hechos ocurrieron mientras los pequeños estaban jugando con su padre cuando la corriente se los llevó.

Fue tras días de intensas búsquedas realizadas por familiares, vecinos y amigos de la zona cuando finalmente los grupos de Emergencias lograron localizar los cuerpos de los dos niños. Se presume que estaban en dos localidades distintas a aproximadamente 10 kilómetros de su vivienda.

Cabe mencionar que este miércoles 13 de noviembre los familiares de los niños tuvieron que acudir a los juzgados con el objetivo de reconocer los cuerpos de Rubén e Izan, cuyo fallecimiento ha conmocionado a la población española en medio de la crisis meteorológica por la que está pasando.

“Desgraciadamente se sabía que ese iba a ser el trágico desenlace , pero aún así se me ha estremecido todo al leerlo. Dep pequeños y fuerza a la familia , como mamá de un peque de 3 años no me lo quiero ni puedo imaginar el dolor tan grande”, publicó una usuaria de la red social Facebook.