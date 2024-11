Tensión en Brasil: evacúan Supremo Tribunal Federal tras varias explosiones que dejaron un muerto

La policía de Brasil informó que hubo una explosión este miércoles 13 de noviembre frente a la sede del Supremo Tribunal Federal en la capital, Brasilia. Imágenes en medios locales mostraban un cuerpo en el suelo. Un comunicado de la policía indicaba que un artefacto explotó afuera del tribunal sin proporcionar más detalles.

Jorge Macedo, un empleado del máximo tribunal del país, dijo a The Associated Press que escuchó dos explosiones y que se desalojó el edificio. Indicó que la persona que yacía en el suelo afuera del tribunal parecía estar muerta. Posteriormente, los bomberos confirmaron una muerte pero no identificaron a la persona.

José Chrispiniano, un portavoz del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que el mandatario de 79 años no estaba en el palacio presidencial vecino en el momento de la explosión. Dicho recinto fue donde en 2023 miles de simpatizantes de Jair Bolsonaro intentaron realizar un golpe de estado.

El presidente Lula Da Silva no se encontraba en la sede a la hora de las explosiones

Foto: AP

La segunda explosión se trató de un automóvil, reportan medios

El diario O´Globo ha informado que la Policía ha definido la muerte de la persona como “un autoexterminio con explosivo”. En contexto, dicho atentado ocurre a cinco días de que en Río de Janeiro sea sede el próximo lunes de la Cumbre de Líderes G20, el club de las mayores economías del mundo.

Como parte de los protocolos de seguridad se ha desplegado un operativo para acordonar el área con los cuerpos de seguridad. Por su parte, todas las personas que se encontraban en el corazón político de Brasil han sido evacuadas y puestas a salvo ante posibles reacciones.

En los reportes de la prensa local se ha notificado que una segunda explosión ocurrió en un automóvil que terminó en llamas ubicado a cientos de metros, en el aparcamiento de uno de los anexos del Congreso. Hasta el momento no se tienen informes de personas detenidas.

