IMÁGENES FUERTES: motociclista invade carril en sentido contrario y lo atropella un vehículo a gran velocidad

La irresponsabilidad al volante y desconocer el reglamento de tránsito dejó como saldo un trágico accidente en calles de Brasil, cuando en el involucró a dos conductores: un automovilista y un motociclista, en el que el conductor del vehículo de dos ruedas resultó gravemente herido al salir volando más de tres metros en el aire y azotar de cabeza sobre el pavimento.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de noviembre a altas horas de la noche, en punto de las 2:37 de la mañana en calles brasileñas, cuando un motociclista invadió el carril en sentido contrario, y tuvo poco margen de reacción ante un el vehículo compacto que iba a gran velocidad en una calle altamente concurrida.

Vehículo atropella a una motocicleta que iba en sentido contrario

A través de un video compartido en redes sociales, se logra apreciar el momento exacto en que una motocicleta va a dar vuelta a la derecha; sin embargo, para hacerlo, se abre demasiado, por lo que para no caerse ni desequilibrarse, invade el carril en sentido contrario.

Momento exacto en que la moto choca con el auto Foto: X @lamanoconpelos1

No obstante, en las imágenes fuertes captadas por una cámara de seguridad de una vivienda, muestra al vehículo que iba a gran velocidad, se impactó contra el motociclista responsable del incidente, pues al no poder maniobrar, no le queda otra más que bajar las revoluciones del auto y aminorar el impacto del conductor que también iba a gran velocidad para dar la vuelta.

Tras el impacto, el motociclista dio una vuelta completa en el aire a más de tres metros de altura, y azota en el pavimento, quien se queda recostado y sin poder moverse sobre la calle. Mientras tanto, el conductor descendió de la unidad y corrió a auxiliar al chofer de la moto de trabajo junto a otros hombres que se encontraban sobre la calle y se aseguraron de que aún se encontraba con vida.

Fuerte Accidente entre dos conductores indigna en redes

Luego de ver el material de poco menos de 30 segundos, usuarios en redes sociales tuvieron una acalorada discusión sobre qué vehículo tuvo la culpa y señalaron que el responsable del accidente en el que se desconoce si el motociclista sigue con vida, fue el que llevaba la moto, ya que "se abrió como tráiler"

"¿Ya ven cómo los motociclistas no saben manejar?, se dio la vuelta como si llevara tráiler; pésimo conductor", dijo un usuario en redes.

La víctima azotó en el pavimento Foto: X @lamanoconpelos1

Mientras que otros internautas, argumentaron que ambos tuvieron la culpa por ir a gran velocidad en una calle muy transitada, que no les dio tiempo a ninguno de los dos de frenar en seco.

