La última FOTO que tomaron 5 estudiantes minutos antes de morir en un terrible accidente vial

El pasado 5 de octubre se dio a conocer un fatal accidente en Colombia, el cual cobró la vida de al menos cinco jóvenes estudiantes de la licenciatura en veterinaria, quienes viajaban en un autobús escolar que se quedó sin frenos en medio de una carretera en La Mesa, Cundinamarca. Según medios locales, las víctimas se dirigían a realizar practicas de campo, pero, el camión en el que se transportaban se quedó sin frenos y terminó estrellándose contra una montaña.

Ahora, tres días después de la tragedia, se han filtrado en redes sociales las conversaciones que las jóvenes tuvieron con sus familiares antes de morir. Una de las víctimas incluso le envió una fotografía del viaje a sus seres queridos, esto con el objetivo de avisarles que ya se encontraba dentro del autobús que la llevaría a realizar sus practicas de campo. Se trataría de las últimas imágenes que captaron las alumnas previo a perder la vida en el accidente.

Esta es la última foto que tomaron las jóvenes

Esta es la última foto que una de las víctimas envió a sus padres. Foto: Noticias Caracol.

Tras el percance vial, la Corporación Educativa Nacional confirmó que las estudiantes fallecidas fueron identificadas como Karen Lorena Camero Galvis, María Alejandra Blanco Bueno, Paula Andrea Camargo Marín, Valentina Cifuentes Rueda y Mileidy Katherine Galvis Moreno. Las investigaciones de caso sugieren que las jóvenes perdieron la vida en la escena, como consecuencia del fuerte impacto que sufrió el autobús; en el accidente también resultaron lesionadas otras 23 personas, quienes fueron trasladadas a hospitales locales.

Las últimas imágenes que tomaron las jóvenes fueron reveladas por el padre de María Alejandra Blanco Bueno, quien - en una entrevista con medios locales - dio a conocer la conversación de WhatsApp que había tenido con la estudiante minutos antes de que ocurriera el fatal accidente donde ella falleció. El hombre mostró la plática y compartió que su hija le envió una fotografía del autobús, esto cuando estaban por salir en dirección para el municipio de Bojacá, en Cundinamarca.

Padre de una de las víctimas arremete contra el autobús en el que viajaba su hija

"La niña no me había contestado el celular en toda la mañana. Volví nuevamente a llamarla al teléfono y me contestó un teniente y él me dijo que el bus donde viajaba mi hija había tenido un accidente. Siempre utilizan unos buses que verdaderamente… si les cobran bastante a los estudiantes, pues que vayan en unos buses que sean cómodos, que sean acordes para esto”, dijo el padre de María Alejandra en entrevista com el medio Noticias Caracol.

Al respecto, Diana Puche, directora de la Corporación Educativa Nacional, explicó que el accidente ocurrió debido a que el autobús presentó una falla mecánica: "se quedó sin frenos en la segunda curva. En estos momentos activamos toda la parte de emergencias y apoyo psicosocial”, dijo. Por su parte, una joven que sobrevivió al siniestro confirmó la falla en los frenos: "el conductor voltea a mirar al docente y el docente nos dice, ‘chicos, agárrense fuerte’. El señor desvió como dos carros. Iba super rápido cuando llegó el momento, cuando se volcó. Todos caímos y yo cerré los ojos porque fue algo muy impactante para mí", comentó.

Sigue leyendo:

Señalan al papá de la policía que mató a sus hijos como responsable del ataque: “Es un psicópata narcisista”

Un médico se disfrazó para visitar a su suegro e inyectarle veneno en vez de una vacuna: buscaba recibir herencia