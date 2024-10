Señalan al papá de la policía que mató a sus hijos como responsable del ataque: “Es un psicópata narcisista”

El padre de Marina Silva, la ex subinspectora de policía que mató a sus dos hijos al asegurar que no quería dejarles la carga de la deuda por 6.7 millones de pesos que ella provocó por su adicción a las apuestas, fue señalado como el responsable de la muerte de sus nietos, aseguró Paola Núñez, la madre de la detenida.

La madre de Marina Silva quien afirmó que su hija sufría violencia intrafamiliar y reveló su problema con las apuestas, desmintió que su familia haya sido muy unida siempre, y apuntó al padre de la expolicía Silva como el causante de que su hija no parara su problema con el juego. “Acá se dijeron muchas cosas. Como que era una familia re unida. No, no, era una familia unida hace tres años… Ahora era ‘sálvese el que pueda’”.

Marina Silva sigue detenida por el homicidio de sus hijos de dos y siete años de edad. Foto: Archivo

El padre de Marina Silva quiso suicidarse

Asimismo, Paola Núñez advirtió sobre la conducta del padre de Marina, quien luego de divorciarse de él, intentó quitarse la vida cuando iba a bordo de una motocicleta junto con su hija. Cuando vieron que se acercaba un camión, el hombre aventó a su hija a un costado y él se arrojó debajo del vehículo, pero a pesar de ello, solo tuvo diversas heridas.

En otra ocasión Diego Silva, el padre de la expolicía dejó a su suerte a Marina y a su abuela que vivía con ella, luego de quedarse sin calefacción y electricidad, el hombre se negó a darles asilo en su hogar, dijo Núñez para El Chorrillero. En ese sentido, afirmó:

“Es una familia de psicópatas, él es una persona narcisista”: Mamá de la policía homicida.

El padre de Marina SIlva fue señalado como el responsable de la conducta de la expolicía. Foto: El Chorrillero

La señal que apunta al padre de la expolicía como responsable

El padre de la exoficial Silva sabía del problema de apuestas que tenía, pero en lugar de ayudarla, parecía que la alentaba, dijo su madre: “Si tú estás con tu hija y le das 700 mil pesos y al otro día te piden plata, tú no vas a indagar en qué le pasa. ‘Ven nena a sentarte y explícame en qué gastaste 700 mil pesos en 24 horas’”.

Marina se sentía sola y así lo exponía en sus estados de ánimo en sus redes, describió su mamá: “Ella se sentía sola. Puso un estado la noche antes del hecho, era una chica gordita mirando una ventana en la oscuridad. Ella se sentía así. Era eso”, acotó.

Sigue leyendo:

Atienden a tiburón enfermo y le hallan el cuerpo de una mujer adentro

La impactante revelación del ex militar acusado de raptar al niño Loan: "está vivo y acompañado"