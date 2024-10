Mamá de la policía que mató a sus hijos hace una perturbadora confesión: “Hay algo más”

Paola Núñez, madre de la subinspectora de policía en Argentina, Marina Silva, rompió el silencio sobre su hija y la manera como asesinó a sus nietos: Bautista de dos años de edad y Sofía de siete. La madre afirmó: “Mi hija hace dos años que ya no tenía que ser policía”.

La madre de Marina Silva indicó que su hija sufría violencia intrafamiliar por parte del padre de su hijo menor Bautista. Ante los constantes problemas, la entonces policía decidió terminar esa relación conyugal; sin embargo, la separación la afectó por lo que tuvo que acudir a sesiones de terapia psicológica.

Marina Silva está aislada en prisión preventiva. Foto: Archivo

“Ya no tenía que ser policía”: mamá de Marina Silva

En ese sentido, Paola Núñez aseguró que desde ese momento consideró que Marina ya no tenía que seguir más dentro de la corporación policiaca por no estar con una adecuada estabilidad emocional por lo vivido con su ex pareja, dijo para El Chorrillero.

“Mi hija hace dos años que ya no tenía que ser policía. Cuando entró en un tratamiento psicológico y psiquiátrico, ya no tenía que haber sido policía. Tenían que haberle sacado el arma”: Paola Núñez.

¿Qué confesó la madre de la policía Marina Silva?

Marina Silva confesó que mató a sus dos hijos. Foto: Archivo

Actualmente la exoficial Silva permanece en prisión preventiva y está aislada del resto de la población detenida, donde trascendió que permanece medicada a la espera de conocer su situación judicial tras haber confesado el doble homicidio de sus hijos.

La madre de Marina Silva indicó que fue la adicción a las apuestas de su hija que la llevaron a tener la deuda por 6.7 millones de pesos, aunado a ello, señaló que hay otro motivo que la habría llevado a cometer los crímenes.

“Hay algo más, que lo hablé en la Justicia. Quizás más adelante se enteren y sepan todo. Ahora no lo puedo decir, pero sí, hay algo más. Yo lo había borrado porque me daba vergüenza exponer lo que estaba pasando”, acotó la madre de la expolicía Marina Silva.

