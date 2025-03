“Brincos Dieras” le pide matrimonio a su pareja, Alejandra Villegas, tras 25 años juntos, así fue la propuesta

A través de su cuenta de Instagram, Roberto Carlos Oliva, mejor conocido como “Brincos Dieras”, dio a conocer la noche de ayer 28 de febrero que le pidió matrimonio a su pareja, Alejandra Villegas. El momento quedó grabado en video, de modo que la pedida de mano ha enternecido en redes sociales.

El payaso se animó a dar el gran paso con su ahora prometida, con quien mantiene una relación sentimental desde hace 25 años, lo que dio a conocer a través de las palabras que le dedicó (a su pareja) durante la celebración que fue emotiva, como se aprecia en el video publicado en Instagram.

“Siempre he sido, cómo les diré, siento que no he sido muy amoroso con ella (por Alejandra Villegas), pero ella sabe que la quiero mucho, sabe que la amo”, expresó Roberto Carlos Oliva en la pedida de mano y luego añadió “hemos tenido altas, bajas, problemas, discusiones, igual que todos, pero ya son 25 años y quiero seguir compartiendo con ella otros 100 años más”.

“Brincos Dieras” le dedicó unas palabras a Alejandra Villegas previo a que le pidiera matrimonio. Foto: captura de video.

Cómo fue la pedida de mano de “Brincos Dieras” y Alejandra Villegas

Tras pronunciar estas palabras, “Brincos Dieras” sostuvo la caja que contenía el anillo de compromiso y procedió a acercarse a su pareja. La futura novia no puedo ocultar la emoción, según lo que se aprecia en el video que el comediante publicó en Instagram con la leyenda “les comparto este momento especial en mi vida: me les caso, ¡te amo, Alejandra!”.

“Es la mujer que me ha hecho feliz”, expresó Roberto Carlos Oliva cuando se dirigía a Alejandra Villegas. Aunque el payaso trató de contener la emoción, no pudo y con voz entrecortada continuó con su discurso para pedirle matrimonio a su pareja, quien indudablemente aceptó.

Este fue el momento más emotivo de la celebración que incluyó desde mariachi hasta baile. Los futuros esposos estuvieron acompañados de sus seres queridos, frente a quienes bailaron en modo romántico luego de que se comprometieron.

El payaso y su pareja se pusieron emotivos e incluso se les salieron la lágrimas. Foto: captura de video.