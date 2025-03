Nueva pelea entre Shakira y Piqué: el futbolista le habría exigido que deje de atacarlo a él y a Clara Chía en sus conciertos

Todo parece indicar que los problemas entre Shakira y Gerard Piqué continúan pese a que ya casi cumplirán dos años de haber terminado su relación, aunque la relación entre ambos supuestamente habría mejorado todo se desató de nuevo por la reciente gira de la reconocida artista.

El periodista Jordi Martín reveló que una nueva contienda se avecina luego de que el exfutbolista le exigiera a Shakira que dejara de atacarlo en sus conciertos a él y a su pareja Clara Chía si deseaba que él cuidara a los niños mientras la cantante realiza su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Y es que según trascendió, mientras la barranquillera realizaba su tan esperado regreso a los escenarios, Gerard Piqué se quedaría a cargo del cuidado de los dos hijos que procrearon: Milán y Sasha. Aunque se había acordado que el deportista cuidaría a los pequeños, le habría puesto el ultimátum a la intérprete de “Te felicito” debido a que con la reciente gira le estaría generando mucho hate a él y a su pareja, la madre de sus hijos incluso presenta mandamientos durante la presentación donde hace referencia a la pareja.

Incluso se ha dicho que Shakira habría cancelado una presentación de su gira debido a que tras discutir con Gerard Piqué se habría sentido mal. Jordi Martin es conocido por seguir de cerca la trayectoria de la cantante, las declaraciones las dio para el medio Willax Espectáculos.

La reciente gira de Shakira ha estado envuelta en multiples polémicas ya que ha tenido que cancelar diversas fechas una por malestar físico, otras porque el escenario no contaba con las condiciones y también trascendió en redes sociales que al menos 100 gatos que vivían en el estadio donde se presentó en Barranquilla, Colombia, activistas denunciaron que fueron desapareciendo y hasta mostraron el cadáver de los animales en bolsas, responsabilizando a las autoridades locales pero solicitaron a Shakira que se manifestara en contra del maltrato animal per la cantante no se ha pronunciado al respecto.