Detienen a famosa influencer por tráfico de drogas, así presumía sus lujos en redes sociales

Una reconocida influencer venezolana fue detenida por las autoridades de su país, luego de ser señalada por tráfico de drogas y vínculos con narcotraficantes como Jimmy Cournoyer, alias "El Rey de la Marihuana". Se trata de la creadora de contenido Federica Arrieta, una popular tiktoker que compartía videos de belleza, moda y estilo de vida.

La información sobre su arresto la dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien anunció que la creadora de contenido enfrenta cargos por tráfico de drogas, legitimación de capitales y complicidad para delinquir. La información tomó por sorpresa a los seguidores de la joven, quienes compartieron las imágenes de su captura.

¿Quén es la influencer detenida por tráfico de drogas?

De acuerdo con la investigación, realizada por las autoridades, Federica fungía en Venezuela como la principal socia del narcotraficante canadiense Jimmy Cournoyer. La fiscalía detalló que a pesar de que "El Rey de la Marihuana" se encuentra preso en una cárcel de Estados Unidos, logró entablar contacto con la detenida y en conjunto realizaban acciones delictivas relacionadas con el tráfico de drogas.

En redes sociales, la creadora de tenía más de 76 mil seguidores y usualmente compartía videos de moda, baile, belleza y estilo de vida. Tras su arresto, sus cuentas de TikTok e Instagram se volvieron privadas. No obstante, en Facebook aún hay publicaciones visibles, en las cuales se ve que la joven presumía los constantes viajes que realizaba por Europa y otros destinos turísticos. De igual manera, Federica compartía fotografías portando bolsos de marcas de lujo como Fendi, Balenciaga, Valentino Garavani y Louis Vuitton, entre otras.

Internautas celebran el arresto

La noticia del arresto de Federica tomó por sorpresa a decenas de internuas, quienes han felicitado al fiscal por la captura de la mujer y han pedido que sus actividades ilícitas no queden impunes. "Felicitaciones hermano, usted y los organismos de seguridad están demostrando que si se puede vencer al mal"; "Felicitaciones, que caiga quien tenga que caer, no importa si es famosa o no"; "Ella tenía cara de inocente, quien pensaría que fuera socia de un narcotraficante", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Hasta ahora no hay nueva información sobre el caso, por lo que se desconoce cuándo será el juicio en contra de la popular creadora de contenido, así como la posible condena que podría enfrentar en caso de ser encontrada culpable por los delitos de tráfico de drogas, legitimación de capitales y complicidad para delinquir. Sus redes sociales por ahora permanecen privadas.