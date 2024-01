Murió la suegra de Donald Trump tras una larga enfermedad

Amalija Knavs, suegra de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, perdió la vida durante la noche del 9 de enero, señaló el político norteamericano en su cuenta oficial de Truth Social.

“¡Esta es una noche muy triste para toda la familia Trump! La gran y hermosa mamá de Melania, Amalija, recién acaba de irse a un hermoso lugar en el cielo. ¡Ella era una mujer increíble y será extrañada más allá de las palabras!”, escribió Trump en la red social.

Aunque no se especificaron las causas de la muerte de la madre de Melania Trump, medios como The New York Times señalaron que, durante una reunión reciente, el precandidato a la presidencia de la Unión Americana señaló que su suegra estaba muy enferma.

“Con gran tristeza anuncio la muerte de mi amada madre. Amalija. Fue una mujer fuerte que siempre se condujo con gracia, calidez y dignidad. Ella era enteramente devota a su esposo, hijas, nieto y yerno. La extrañaremos sin medida y seguiremos honrando y amando su legado”, escribió Melania Trump en su cuenta de X.

La exprimera dama le dedicó un sentido mensaje a su mamá. Foto: Captura de pantalla

Nacida el 9 de julio de 1945 en la localidad austriaca de Judendorf-Strassengel, Amalija Knavs creció en una ciudad de la vecina Eslovenia. Durante su juventud trabajó en una granja de cebollas que poseía su familia y también realizó labores como costurera.

Desde hace algunos años, tanto ella como su esposo Viktor habitaban en un penthouse de la Torre Trump, donde falleció este 9 de enero.

Una nacionalización polémica

Amalija y Viktor Knavs, padres de Melania Trump, consiguieron la ciudadanía norteamericana en 2018, beneficiándose de una ley que permite a los hijos inmigrantes ayudar a sus papás a obtener la famosa green card norteamericana, paso previo a la ciudadanía.

Los suegros del expresidente vivían desde hace cinco años en la Torre Trump. Foto: AFP

Férreo crítico de las medidas a favor de la migración, Donald Trump señaló que este aspecto específico de la ley debería modificarse, puesto que es empleado por la gente que llega a la Unión Americana para trasladar, poco a poco, a su familia.