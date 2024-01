Corte Suprema de EU examinará si Trump puede ser candidato a la presidencia

La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó este viernes examinar la apelación de Donald Trump a un fallo de la principal instancia judicial de Colorado que lo apartaría de las primarias presidenciales en ese estado, por lo que se determinaría si se presenta o no a las elecciones presidenciales de 2024.

La Corte Suprema, con mayoría de jueces conservadores, incluidos tres nombrados por el expresidente, prevé escuchar el alegato oral del caso el 8 de febrero. El mes pasado, la Corte Suprema de Colorado prohibió a Trump figurar en las papeletas de las primarias presidenciales republicanas en el estado debido a su presunto papel en el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio por parte de sus partidarios.

Colorado invocó la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, cuya sección tres prohíbe a cualquier persona ocupar un cargo público si ha participado en una "insurrección o rebelión" después de haberse comprometido a apoyar y defender la Carta Magna.

La enmienda, ratificada en 1868 después de la Guerra Civil, tenía como objetivo impedir que los partidarios de la Confederación esclavista fueran elegidos para el Congreso u ocuparan cargos federales. Los abogados de Trump, el favorito para la nominación presidencial republicana, pidieron a la Corte Suprema de Estados Unidos que revoque el fallo de Colorado.

Los abogados de Trump también argumentan que la sección tres de la 14ª enmienda no se aplica a Trump como expresidente. FOTO: AFP

Estiman que "si se mantiene marcará la primera vez en la historia de Estados Unidos que el poder judicial impide a los votantes emitir su voto por el principal candidato de un gran partido en las presidenciales". Según los letrados, solo el Congreso tiene esta prerrogativa.

Niegan que Trump halla participado en alguna insurrección

Los abogados de Trump también argumentan que la sección tres de la 14ª enmienda no se aplica a Trump como expresidente, que el 6 de enero no fue una "insurrección" y que el magnate "no ha participado de ninguna manera en una insurrección".

El 6 de enero de 2021 cientos de partidarios de Donald Trump irrumpieron violentamente en el Capitolio. FOTO: AFP

El 6 de enero de 2021 cientos de partidarios de Donald Trump irrumpieron violentamente en el Capitolio, santuario de la democracia estadounidense, para intentar impedir la certificación de la victoria de su oponente, Joe Biden. Donald Trump y sus más fervientes seguidores aún ponen en entredicho, sin pruebas, los resultados de las elecciones de 2020.