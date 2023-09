FUERTES IMÁGENES: hombres se pelean a machetazos en plena calle

Un grupo de hombres protagonizó una sangrienta pelea en calles de Lima, Perú. Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Anita y fueron captados por cámaras de testigos que presenciaron la salvaje pelea. De acuerdo con medios locales, los protagonistas de la riña eran ciudadanos venezolanos y colombianos, quienes se atacaron con machetes y otros objetos punzo cortantes, ante la mirada atónita de decenas de personas, quienes no trataron de intervenir en ningún momento.

De forma preliminar se presume que los agresores se dedican al mantenimiento y lavado de autos en el cruce de la avenida Metropolitana y calle 8 en el distrito de Santa Anita. En las imágenes se observa a varios sujetos forcejeando entre sí, mientras que utilizan armas blancas y lazan puñetazos. Entre los presentes se encontraban agentes de la policía, quienes hicieron disparos al aire, sin lograr que los sujetos se detuvieran.

Entre los presentes se encontraban agentes de la policía. Foto: captura de pantalla.

Transeúntes pelean a machetazos

Según el medio local ATV, los hechos violentos causaron pánico entre las personas que caminaban por la calle, quienes decidieron esconderse en los comercios aledaños. La policía no confirmó que hubiera personas detenidas por estos sangrientos hechos; no obstante, en el clip se aprecia que los efectivos de seguridad pudieron detener la agresión y los extranjeros fueron reducidos por las autoridades.

Una mujer, quien se identificó como Diana Alvarado - de nacionalidad venezolana- detalló, ante medios locales, que su esposo resultó herido durante la salvaje riña registrada en Santa Anita. Según su testimonio, su pareja no comenzó el ataque, pero fue arrestado de forma injusta: "acá están personas que no deberían estar detenidos. El que macheteó a mi esposo tendría que ser arrestado y la Policía no hizo nada, él está en la calle. Aquí hay gente inocente (arrestada), porque una persona que tiene el brazo enyesado ¿cómo se va a defender? Mi cuñado salió a defender a mi marido", mencionó.

Uniformados trataron de detener la pelea. Foto: captura de pantalla.

Mientras tanto, en redes sociales, decenas de personas se manifestaron contra los hechos violentos y condenaron la agresión, exigiendo a las autoridades que se implemente la seguridad en la zona: "esos enfrentamientos a la luz del día se está volviendo constantes en esa zona"; si lo ven desde otro punto de vista, está bien que se maten entre delincuentes"; "casi todos ellos usan machete, es increíble su nivel de salvajismo"; y "no se si indignarme por la violencia de esos dos o porque el policía no haga nada", fueron algunos de los comentarios que recibió el clip.

