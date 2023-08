Fernando "N", agresor del joven del Subway, es retado a una pelea por 100 mil pesos

El pasado lunes 31 de julio se viralizó un video en redes sociales de una cámara de seguridad que captó un terrible abuso físico hacia un menor de edad por parte de Fernando "N", un hombre de 47 años que atacó sin piedad a un adolescente de 15. El caso escandalizó a todo San Luis Potosí, y ahora la familia además de los internautas que difundieron el caso, le exigen a las autoridades que se haga justicia y encarcelen a este sujeto que, al parecer, tiene un violento historial en contra de personas y hasta mascotas.

De acuerdo con la información oficial, el hombre atacó al joven empleador por "haberlo hechos esperar en la fila", el pobre joven de 15 años no le devolvió ni uno solo de los golpes y patadas que Fernando "N" de propinó, en cambió, lo sometió y no cesó la agresión hasta que una de las colaboradoras del establecimiento de comida le pidió que parara. El incidente tuvo lugar dentro de una cocina de un Subway en San Luis Potosí el pasado lunes 31 de julio a las 17:16 horas. El incidente ha escalado a tal magnitud, que el descontento social continúa entre la comunidad y piden ahora "un tiro derecho" contra este hombre por la cantidad de 100 mil pesos.

Ahora un internauta de redes sociales reta al deportista a un "tiro derecho" por 100 mil pesos. FOTO: Redes sociales

Retan a Fernando "N" a un "tiro derecho" por 100 mil pesos

El gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo Cardona, su gabinete estatal y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) han externado públicamente el apoyo al chico además de reprobado la actitud del agresor quien también resultó ser un maestro en artes marciales, sin embargo, esto no resultó suficiente para la comunidad de San Luis Potosí, quienes ahora retan a "El Tiburón" a un "tiro directo" por 100 mil pesos, al menos así lo publicó en Twitter el usuario @RoninShaolin.

“Si alguien conoce a este gordo desnalgado o a su grupo, díganles que pongo 100 mil pesos por un tiro derecho entre él y yo. Si me plancha se los queda, si le pongo en su madre los dono íntegros a fundaciones que rescaten perros callejeros.”, anunció en sus redes sociales acompañado de otro video donde Fernando "N" golpea a otro hombre en medio de la calle.

Se ha publicado su información personal como CURP, domicilio y número de teléfono. FOTO: Redes sociales

Fernando "N" continúa en libertad y pudo haber huido del país

A pesar de que existe un proceso judicial en su contra, "El Tiburón" sigue en libertad y ahora las autoridades comentan que pudo haber escapado de la justicia saliendo del país. De acuerdo con el vocero de la Secretaría de Seguridad de San Luis Potosí, Miguel Gallegos Cepeda, el delincuente ha sido difícil de rastrear, y aunque toda es información extraoficial, puede que ya no esté ni en la entidad ni en México.

"Se ha comentado en redes sociales que el agresor podría haber salido del país. Eso no está confirmado definitivamente. En torno al caso hay un sinfín de especulaciones, y a la autoridad le corresponde ser muy prudente y trabajar sobre las líneas de investigación definidas", explicó el funcionario.

La ciudadanía pide justicia para Santiago, el joven de 15 años que resultó herido por los golpes. FOTO: Redes sociales

Esto explicaría la tardanza de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí para encontrar y arrestar al maestro de Artes Marciales Mixtas (MMA por sus siglas en inglés) del "Team Tiburones".

Internautas de redes sociales buscan con desesperación a Fernando "N"

Los usuarios de Twitter no perdonan y no olvidan y al cuarto día del incidente, aún siguen difundiendo información del supuesto deportista como: su alias, su Clave Única de Registro de Población (CURP), su domicilio particular y del gimnasio que supuestamente dirige, además de su teléfono celular.

El video se viralizó desde el pasado lunes y causó un gran descontento social. FOTO: Redes sociales

Asimismo encontraron una ficha donde supuestamente es militante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y que por ende realizaba todas las fechorías a su antojo por el "cobijo" que sentía, sin embargo esta información no ha sido confirmada y el gobernador de la entidad Ricardo Gallardo, así como los funcionarios de su gabinete prometieron a la ciudadanía llevarlo ante la justicia para que reciba "todo el castigo de la ley".

