Pareja se divorcia 24 horas después de la boda y esta fue la razón

Las historias de la red social Reddit, un foro donde los usuarios pueden compartir y comentar todo tipo de anécdotas, se han convertido en un diario de desahogo emocional para varios internautas, tal es el caso de esta mujer de 27 años que narró sobre su divorcio a solo 24 horas de haberse casado con "el amor de su vida".

De acuerdo con la usuaria, su exesposo le manchó la cara con el pastel de bodas en plena ceremonia, arruinando así el día más feliz de su vida, aseguró. Aunque la mujer no precisó dónde ocurrió tal calamidad, dio varios detalles en Reddit, como que antes de la boda, le pidió reiteradamente a su pareja que "no repitiera la popular broma" de aventarle el pastel en el rostro a la novia, puesto que no quería ensuciarse con la tarta.

La mujer había tenido una mala experiencia con las bromas de pastel durante su adolescencia. FOTO: Pexels

Mujer se divorcia a 24 horas de casarse por broma con el pastel

La "víctima" de la situación explicó que ella había tenido una muy mala experiencia con esta broma, pues ciando tenía 17 años, su madre decidió hacerle el mismo juego con el pastel. Sopló a las velas de su tarta de cumpleaños y al mismo tiempo su padre hundió su cabeza en el betún, sin embargo, los adornos le provocaron un corte en la frente lo que culminó en una hemorragia excesiva.

"Le dije que si alguna vez me hacía algo así le dejaría. Empezó a reírse, pero yo iba en serio, aunque realmente no me estaba tomando en serio", escribió en su publicación de Reddit.

En Reddit únicamente explicó la situación pero no dio detalles de dónde y cuándo ocurrió la calamidad. FOTO: Pexels

El exesposo ignoró por completo la anécdota de la mujer y su petición, pues decidió que en plena ceremonia le untaría la cara con el betún del pastel, el cuál tuvo un costo de 500 dólares, que son ocho mil 798.25 pesos mexicanos. Esto terminó por arruinar su maquillaje, su pelo y su vestido, que en conjunto puede llegar a sumar más de 20 mil pesos, dependiendo de la calidad y elaboración de los mismos.

"Todo pareció ir a cámara lenta durante unos instantes", recordó la mujer. "Entonces empiezo a alejarme, él se da cuenta de que me voy e intenta alcanzarme y dice que estoy exagerando. Le empujo y pido un Uber. Cuando salgo, la mayoría de la gente me sigue diciéndome que vuelva. Me metí en el Uber y me fui".

Recalcó que ese debió haber sido el día más importante en sus vidas, pero que al ver que su pareja no respetó sus límites, decidió separarse. FOTO: Archivo del Heraldo Digital

La novia volvió a casa, hizo las maletas y pasó la noche en un hotel, aunque intentó hablar con el que aún era su marido a la mañana siguiente, el hombre se negó a pedirle disculpas, le dijo que había sido solo una broma y fue entonces cuando ella decidió divorciarse de él, pues no podía vivir a lado de una persona que "no respetaba sus límites personales y no podía admitir su culpabilidad por acciones que causaban malestar a la persona que amaba".

"Se suponía que iba a ser el día más feliz de nuestras vidas y me avergonzó delante de todos por una broma que sabía que yo odiaba", finalizó el escrito.

Al final, el hombre no se quiso disculpar y ella quiso mantener sus límites, ambos priorizaron su persona y decidieron que lo mejor sería el divorcio. FOTO: Archivo del Heraldo Digital

