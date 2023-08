Niña es atacada a machetazos por su mejor amigo tras enamorarse de ella y ser rechazado

Una niña fue atacada con un machete por quien fuera su mejor amigo cuando estaban dentro de su escuela en un barrio de la provincia de Buenos Aires, Argentina. El joven estudiante comenzó lastimar a su amiga y también a la profesora que trató de calmar la situación. Aunque la menor resultó herida fue reportada como fuera de peligro.

El ataque pasó dentro de la Escuela Primaria número 11 del barrio cerrado El Cube cuando la mañana del martes, el chico sacó el arma filosa y cortó a su amiga identificada como Nicole, quien gracias a que uno de sus compañeros la defendió y evitó que la siguieran atacando, pudo detener al agresor que también intentó acuchillarlo, pero evitó ser herido al cubrirse con su mochila.

El machete con el que el niño atacó a su amiga. Foto: TN

La niña atacada era acosada por su mejor amigo

La mamá de la víctima llamada Mónica señaló que en las últimas fechas su hija le contó que su compañero le pidió que fuera su novia y la petición era constante: “él la acosaba y le decía que quería ser el novio”, indicó la mujer citada por TN, quien agregó que tras ser cortada, su hija está “muy nerviosa”.

“Tiene dos puntos en la mano izquierda, por suerte no llegó a más porque un compañero intervino con una mochila y detuvo todos los machetazos”, dijo Nicole.

La mamá de la niña violentada recalcó que los intentos por cortar a su hija “fueron muchísimos porque ella se cayó al piso y él se le venía encima con el machete”, indicó, quien al recibir una llamada donde le informaron que su hija había sido atacada con un machete, su primera reacción fue pensar que se trataba de una broma.

Mónica, la mamá de la niña dijo que su hija era acosada por el agresor. Foto: TN

La niña no quiso ser novia del agresor

Enfatizó que la llamada para informarle sobre la situación de su hija fue por uno de sus compañeros de la menor de edad y no por las autoridades del plantel. “Recibí un llamado de un compañero de mi hija diciéndome que había sido macheteada y pensé que era una broma. No lo creía. La escuela no me llamó en ningún momento”, dijo.

“Los chicos como pudieron se socorrieron. Vi a mi hija con la mano totalmente vendada junto a su profesora, toda cortada porque le había lastimado la cara”, indicó y aseguró que su hija y el agresor eran mejores amigos hasta el año pasado cuando el chico comenzó a tener problemas en su casa.

“No la quería más como amiga. Ahí empezó a decir que no lo quería nadie y estalló de la forma que estalló. Se cansó de pedir ayuda en la escuela, pero no lo escucharon”, señaló la mamá de la víctima. La identidad de los menores de edad fue resguardada, y se desconoce la situación judicial del atacante al ser menor de edad.

