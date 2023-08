La mitad de los embarazos del mundo "no son intencionales": ONU

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) aseguró que uno de cada dos embarazos en el mundo no son planeados, por lo que la mayoría de las gestiones no buscadas terminan abruptamente en abortos. A través de un informe titulado "Visibilizar lo invisible" se señaló que al año se producen 121 millones de gestaciones no intencionales, lo que equivale a 330 mil por día, de acuerdo a las cifras recogidas entre el 2015 y el 2019.

Como la mayoría de esos embarazos no son deseados, el 61 por ciento son interrumpidos y según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 45 por ciento de los abortos que se realizan son sumamente inseguros. El organismo recalcó que esto se debe a que las muertes maternas oscilan entre el cinco y el 13 por ciento, únicamente de las que se tienen registro.

Uno de cada dos embarazos en el mundo no es planeado. FOTO: Pexels

La ONU considera que los embarazos no planeados son "emergencia de salud pública"

Uno de cada dos embarazos no fue planeado, y de acuerdo al informe publicado en el 2022, se considera que esta situación ya representa "una emergencia pública" a la que el reporte lo llama como una "crisis invisible ante nuestros ojos”. De acuerdo con la British Broadcasting Corporation (BBC), servicio público de radio y televisión del Reino Unido, el motivo de esto es debido a que antes no se tenía la existencia de estos datos a niel mundial.

En una investigación de la mano con la editora del trabajo, Rebecca Zerzan, se cuestionaron "¿por qué es un tema del que no había información oficial?" y la respuesta surgió cuando se dieron a conocer las tasas de maternidad deseada, puesto que la sociedad asume que todas las mujeres quieren tener hijos cuando en realidad no se cuestionan sus deseos o decisiones.

Al año se producen 121 millones de gestaciones no intencionales, lo que equivale a 330 mil por día. FOTO: Pexels

Entonces uno de los motivos por el que el tema tan nuevo crea revuelo, es debido a que a las mujeres nunca se les preguntó sobre sus intenciones y sobre qué es lo que querían para sus cuerpos y su futuro.

El embarazo no planeado genera un impacto económico en los sistemas de salud

De acuerdo a unos estudios realizados tanto en Estados Unidos como en Brasil, el costo para los sistemas de salud en ambos países alcanza los miles de millones de dólares, por lo que, una mujer que atraviesa un embarazo no intencional tendrá costos de salud manterna en todo momento, más si la gestación se complica y se suman costos relacionados al nacimiento del bebé, esto generará una tasa más alta de mortalidad materna y las afectadas serán las "futuras madres".

El el 61 por ciento de los embarazos no intencionados son interrumpidos. FOTO: Pexels

Por otra parte, las mujeres que no quieren continuar con el embarazo podrían tener costos aún más altos para los servicios de salud, incluyendo el aborto de forma no segura que como mayor riesgo deja la mortalidad o discapacidad.

¿A qué se debe que la mitad de los embarazos no sean intencionales?

En el 2015 se empezó a intentar medir la autonomía corporal de las mujeres, estos datos mostraron que en 68 países el 25 por ciento de las mujeres no podían "decir que no" al sexo, es decir que un cuarto de las estudiadas sentían que no podían negarse a tener relaciones, ya sea por una dependencia económica con su pareja, una cuestión social, presión por parte de la familia política y demás.

Las muertes maternas en embarazos no planeados oscilan entre el cinco y el 13 por ciento. FOTO: Pexels

Aunado a esto, la violencia sexual también es una causa importante de embarazos no intencionales, y en muchas ocasiones va de la mano con el no poderse negar a no tener relaciones sexuales.

Aunque el embarazo no planeado se asocia con mujeres jóvenes o en el peor de los casos niñas, es una creencia errónea, pues el reporte sobre embarazos de adolescentes arrojó que chicas entre los 15 y los 19 años ocurren en el contexto de un matrimonio o una unión formal, muchas de éstas como novias infantiles, lo que abre otra problemática ligada con el consentimiento del sexo.

Los costos de salud pública que giran en torno a maternidades no deseadas son abismales en Estados Unidos y Brasil. FOTO: Pexels

Los embarazos no planeados también surgen de la decisión del hombre

El reporte de la BBC cuestionó si la responsabilidad compartía también yacía en los cientos de hombres que se negaban a usar los preservativos, y con una afirmación se concluyó que también forma parte del mayúsculo problema, pues a varias mujeres les cuesta negociar el uso del condón, en parte porque la sociedad ve el embarazo como un problema único y exclusivo de la mujer.

También se debe a que no hay muchas opciones anticonceptivas para los hombres, pues en total solo hay dos. Lo justo es que ellos también tuviesen más opciones para cuidarse, pues la amplia gama es solo para las mujeres. Afortunadamente el sexo masculino ha empezado a exigir más opciones para poder asumir la responsabilidad de una paternidad deseada y del mismo modo, cuidar su salud reproductiva.

Un 25 por ciento de las mujeres no puede negarse al sexo con sus parejas por diversos motivos, lo que genera presión para embarazarse y ejercer una maternidad no deseada. FOTO: Pexels

Embarazos no planeados surgen por estigmas de los anticonceptivos

El informe también detalló que 257 millones de mujeres que desean evitar el embarazo no utilizan métodos anticonceptivos modernos y seguros, de estas 172 millones no utilizan ningún proceso para cuidar su salud reproductiva. A la par, la falta de acceso a este acompañamiento ya no es la causa principal, por lo que se le atribuye a un problema cultural y de estigmatización por parte de la comunidad.

Aunado a esto, muchas mujeres sufren efectos secundarios cuanto utilizan anticonceptivos y no tienen acceso a la gama completa de opciones anticonceptivas que minimizaría estos efectos.

Contrario a lo que se piensa, la mayoría de los embarazos ya no ocurre en adolescentes y niñas. FOTO: Pexels

¿Qué efectos genera tener un no intencional?

Para las madres que no pudieron tomar la decisión sobre su salud reproductiva se le reducen opciones de crecimiento personal y profesional, en la mayoría de los casos no se termina su educación y también afecta su participación laboral debido a que ejercen de lleno su maternidad, esto termina impactando en su nivel de ingresos y los recursos se vuelven escasos en su núcleo, aunado a esto, el efecto continúa de manera intergeneracional.

Si la mujer tiene mayor edad, ahora tendrá menos probabilidad de ayudar a sus progenitores en caso que de desee hacerlo, asimismo no podrá ahorrar para su propia vejez, entonces el impacto no solo recae en la vida que se le dará al infante, también al estado de salud de ambos.

El problema no se solucionará solo con anticonceptivos gratuitos para todos, sino con una cultura sobre el tema. FOTO: Pexels

Para los niños, el nacer de un embarazo no intencional sigue siendo un misterio, pues no hay mucha información al respecto, las pocas investigaciones arrojan que podrían estar menos vacunados y que su madre en general tuvo menos chequeos prenatales, lo que puede resultar en años a la salud al nacer o un desarrollo físico más lento. Asimismo están más expuestos a la pobreza.

El informe concluyó que la solución a esta crisis no es simplemente dar más acceso a mejores métodos anticonceptivos sino lograr la igualdad de género, porque en gran parte este tipo de situaciones son resultado directo de una capacidad limitada de poder elegir, agregó Rebecca Zerzan.

