¿Me puedo embarazar si tengo Síndrome de Ovario Poliquístico? Esta es la verdad

¿Alguna vez has escuchado hablar del Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP)?, se trata de una de las afecciones más comunes entre mujeres y personas menstruantes; sin embargo, existen muchos mitos sobre ella, como que quien la padece nunca se podrá embarazar por una supuesta infertilidad o que los anticonceptivos son la peor alternativa para tratarla. Es por ello que El Heraldo Digital conversó con la doctora y ginecóloga Karla Figueroa, quien nos compartió todo lo que hay que saber.

Pues a pesar de ser una de las afecciones más comunes, poco se habla de ella y de sus consecuencias, ya que el SOP ocasiona que las pacientes tengan altos niveles de andrógenos, un tipo de hormona sexual masculina que todas las mujeres tienen en pequeñas cantidades y que cuando son muy altas se presentan problemas de salud como este. Entre los resultados de esta alteración destaca la resistencia a la insulina, misma que de no tratarse puede aumentar el riesgo de desarrollar diabetes y otras complicaciones derivadas.

Lo anterior es sólo una pequeña parte de los síntomas tanto a nivel interno como al externo, ya que empiezan a presentarse irregularidades menstruales, quistes en los ovarios y en algunos casos afectaciones en la piel como acné o aumento de vello. Por otro lado, también se sabe que existen mitos relacionados a esta sintomatología e incluso a supuestas consecuencias para el organismo al seguir un tratamiento, pero no todos son ciertos del todo.

Recuerda que no todos los síntomas afectan por igual a las pacientes. (Foto: Pexels)

¿Cuáles son los mitos del SOP?, ginecóloga responde

Para la doctora Karla existen cinco principales mitos sobre el Síndrome de Ovario Poliquístico que todas las mujeres o personas menstruantes ya diagnosticadas deben de conocer para evitar complicaciones de salud o sorpresas a largo plazo. Pues tal y como adelantábamos, una pequeña alteración en los niveles de hormonas puede aumentar el riesgo de enfermedades como la diabetes, pero antes de tomar esto como una afirmación hay mucho que saber y sobre ello la experta aclara lo siguiente.

Infertilidad

"Un mito es que las mujeres que tienen ovario poliquístico no van a poder tener hijos, ese podría ser un mito y no; sí hay periodos anovulatorios, pero hay tratamientos que pueden ayudar a inducir la ovulación y pueden tener ovario poliquístico", dijo.

A pesar de que se trata de una de las creencias más comunes y que en algunos casos puede llegar a ser verdad, el no tener la información correcta puede traer sorpresas en el futuro, es por ello que incluso sitios especializados como MedlinePlus también destacan que el SOP puede "contribuir" a la infertilidad porque los ciclos de ovulación no se presentan cada mes, pero en algunos casos se presentan y cuando no, un seguimiento médico con tratamiento ayudará a que las mujeres que busquen ser mamás cumplan su sueño.

Obesidad

En redes sociales es común escuchar que los síntomas que acompañan al SOP son el sobrepeso y la obesidad; sin embargo, la doctora Karla Figueroa aclara que esta señal se puede o no presentar según la paciente y que no es algo decisivo ni definitivo, así que las personas con pesos dentro de los rangos normales según su caso, también pueden tener la afección sin sospecharlo, aunque otros signos se pueden hacer presentes.

La resistencia a la insulina aumenta el riesgo de desarrollar diabetes. (Foto: Pexels)

Vello facial o acné exagerados

Si bien estos dos son algunos de los síntomas que se pueden presentar con la enfermedad, la experta también añadió que no es lo único que se debe de tomar en cuenta, pues no todas las pacientes presentan esta problemática. A pesar de ello, conviene saber que se dan como consecuencia del desbalance hormonal que existe en el organismo y que las zonas más afectadas pueden ser:

Vello en el pecho, abdomen, cara y alrededor de los pezones

Acné en la cara, espalda o tórax

El único tratamiento para el SOP es con hormonas

Otro de los mitos más conocidos del Sindrome de Ovario Poliquístico, según la doctora, es que se suele afirmar que el tratamiento sólo se puede realizar con hormonas, cuando la evidencia científica ha demostrado que lo ideal al dar el diagnóstico es iniciar con anticonceptivos orales combinados; sin embargo, es importante que se considere que "al ser una enfermedad endocrina-metabólica también se ha beneficiado el tratamiento a base de rutinas".

Sobre esto último añade que algunos cambios que se pueden realizar para mejorar la salud de la paciente e incluso evitar el riesgo de otras afecciones como el desarrollo de la diabetes o ganar peso, son los siguientes, mismos que se pueden tener "sin necesidad de tener que tomar hormonas en primera intención".

Mejorar la alimentación

Hacer ejercicio

No olvides que el tratamiento es sólo por un tiempo definido. (Foto: Pexels)

Por supuesto, la evaluación de un médico siempre es indispensable para que se elija lo mejor para cada paciente con SOP, pero así como lo anterior es indispensable junto al uso de anticonceptivos para ayudar a mejorar los ciclos menstruales, también es importante que se tome en cuenta la resistencia a la insulina y se atienda. De acuerdo con la experta, al ser una enfermedad metabólica es importante usar otros medicamentos para evitar complicaciones de salud.

"La metformina es un tratamiento que puede funcionar en mujeres que ya son diabéticas o prediabéticas, o solamente con resistencia (a la insulina). Ayuda a mejorar estos niveles o predisposición a diabetes en el futuro acompañándolas incluso con mejora de hábitos y alimentación para evitar el uso de anticonceptivos hormonales".

Los anticonceptivos son malos para la salud

El último de los mitos también está relacionado al tratamiento a seguir cuando se detecta el SOP y es que tal y como añade la doctora Karla, se suelen ver como malos para la salud por las alteraciones que se pueden presentar, pero se ignoran los beneficios a largo plazo. "Muchas mujeres piensan que tomar anticonceptivos orales combinados son muy malos, que nos va a cambiar de humor, que nos va a subir de peso, que nos va a mover los ciclos y muchas veces regulan el patrón menstrual. Porque las mujeres que tienen ovario poliquístico también tienen retrasos menstruales o algo que llamamos amenorreas que es ausencia de la regla por periodos largos de tiempo", detalló.

Además, se debe de tomar en cuenta que se usan para regular los ciclos menstruales, así como que sólo se deben de ingerir por un tiempo determinado por el o la ginecóloga, para que de esta forma no "repercuta en nuestro cuerpo ni nos cause daño a futuro".

Pequeños cambios en el estilo de vida también pueden ayudar a controlar el SOP (Foto: Pexels)

¿Qué puedo hacer si tengo SOP?

Las pacientes con el SOP no sólo deben conocer los mitos que circulan sobre esta afección, sino también seguir los tratamientos adecuados y combinados para controlar todas las afectaciones del organismo, además de incluir en la dieta un balance adecuado que no cause más síntomas o complicaciones. Entre los cuidados generales y recomendaciones compartidos por la también directora general de Gineclinic destacan:

Consumir los nutrientes esenciales

Uso de acido fólico

Disminuir la ingesta de lípidos

Comer alimentos que tengan carbohidratos que puedan ser utilizados fácilmente

Aumentar el volumen de fibra que apoya a la destrucción de carbohidratos, pues eso puede "apoyar al ovario a que empiece a estimularse adecuadamente".

