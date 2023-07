Fue al médico por un presunto embarazo, en realidad tenía cáncer en etapa 4

Una mujer, originaria de Reino Unido, se volvió popular en redes sociales tras dar a conocer su insólito caso médico. La paciente, identificada como Halle Pollard, comentó que durante meses pensó que estaba embarazada, hasta que en un hospital le diagnosticaron cáncer de ovario en etapa 4. La historia de su vida fue recuperada por el diario británico Metro UK, el cual reveló que Pollard es una joven oriunda de Brighton, ciudad ubicada al sur de Inglaterra.

El diagnóstico de Pollard fu en 2019, cuando ella empezó a sentir constantes dolores en su espalda, los cuales fueron incrementándose a medida que pasaba el tiempo. Según su propio testimonio, a menudo quedaba inmovilizada totalmente por la gravedad del dolor; ante estos síntomas, ella decidió ya no aguantarse más y acudió al hospital. Sin embargo, los médicos le decían que los síntomas estaban ligados a una infección urinaria o ciática.

La joven comenzó a experimentar intensos dolores de espalda. Foto: especial.

Le diagnosticaron una enfermedad urinaria y era cáncer de ovario

Aunado a los intensos síntomas que enfrentaba, Pollard afirmó haber perder mucho peso en poco tiempo, sentirse cansada constantemente y se le dificultaba ir al baño con normalidad; necesitando de un acompañante. “Tampoco podía beber mucho. Todo esto era anormal. Mi dolor de espalda era tan horrible que no podía sentarme, acostarme o caminar”, declaró la joven al diario británico.

A pesar de los comentarios médicos, la joven y su madre no creían que se tratase de una enfermedad urinaria, debido a que los síntomas no se iban a pesar de que Pollard siguiera los tratamientos correspondientes. Cabe mencionar que, en aquel entonces, ella tenía 15 años, por lo que estaba al cuidado de su madre, quien la llevó a urgencias.

Los médicos aseguraron que sería una enfermedad urinaria. Foto: especial.

Tenía 42 tumores de los ovarios a los pulmones

En la sala de emergencia, los médicos les informaron que Pollard había dado positivo en una prueba de embarazo. “Sabía que no podía estar embarazada. Solo tenía 15 años y sabía que era imposible”, afirmó la joven, quien no creyó en el dictamen médico, a pesar de que los especialistas le dijeron que no hubo fallo en los exámenes.

Finalmente, tras exámenes, los médicos informaron que Pollard tenía en verdad cáncer de ovario prolongado hasta los pulmones. "El cáncer era la etapa cuatro y se había extendido a mis pulmones. Tenía 42 tumores en mis pulmones y un tumor de 13 cm por 20 cm en mi ovario”, comentó la joven. Luego de tener el diagnostico correcto ella se sometió a una cirugía de emergencia para extirpar con los agentes malignos.

La joven tuvo que someterse a una cirugía de emergencia. Foto: especial.

Durante el proceso, ella estuvo en cuatro sesiones de quimioterapia y, nueve meses después de la noticia, superó la enfermedad. “Lo último que quería era que mi apariencia cambiara. Perder el cabello fue muy duro, al igual que no poder hacer las cosas que hacían mis amigos, porque la quimioterapia había destruido por completo mi sistema inmunológico”, declaró. Ahora, la joven dedica su vida para contarle al mundo lo que vivió, bajo el propósito de generar conciencia en torno al cáncer de ovario.