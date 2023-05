Fue al médico por una torcedura de tobillo: descubrieron que en realidad tenía un tumor en los huesos

Un joven de 19 años de edad acudió al médico luego de presentar dificultades para caminar y jugar fútbol y recibió una terrible noticia. El protagonista de esta historia es un argentino llamado Giuliano Cesari quien vive en General Roca, provincia de Río Negro y desde hace tres años no camina bien, no corre y no puede jugar al fútbol con sus amigos.

Cesari comenzó a enfrentar problemas para caminar luego de que en marzo de 2020, un día antes de que empezara la cuarentena decretada a nivel nacional en Argentina, cuando el joven pisó mal con su pie izquierdo y sintió un profundo dolor. Desde entonces las molestias no han desaparecido y han complicado la vida del joven, quien, hasta hace unos meses, desconocía que tenía un enorme tumor en una de sus extremidades inferiores.

Familiares del joven piden apoyo económico. Foto: especial.

Desde 2020 el joven estuvo intentando calmar sus molestias e incomodidades con reposo, muletas, hielo, analgésicos todos los días y múltiples resonancias. No obstante, a pesar de sus esfuerzos los malestares no disminuían. Fue el pasado mes de marzo que Giuliano Cesari acudió con un especialista quien le informó que tenía in tumor que le estaba "comiendo el hueso". De acuerdo con los especialistas, el joven tiene un "Osteoma osteoide", un tumor benigno pero tan agresivo como doloroso.

Ahora, la familia del joven ha iniciado una recaudación de fondos para poder costear las cirugías y el tratamiento de Cesari. La madre del joven detalló, a medios locales, que necesitan recebar la cantidad de cinco mil dólares para que se pueda realizar la operación programada para el 17 de mayo en el Hospital Italiano. Aunado a la ayuda social, la familia del joven busca una respuesta del Gobierno.

La cuenta del hospital asciende a cinco mil dólares. Foto: especial.

"Somos mucha gente en Argentina que pasa por estas cosas y no nos permiten comprar dólares", reclama, al mismo tiempo que advierte: "Hay que juntar mucha plata en pocos días", declaró la madre del joven ante medios locales. La mujer finalizó diciendo que el joven "terminó el secundario con su pie a medio caminar. Quería estudiar algo, una carrera, pero estaba como frustrado. Hace tres años que no camina y toma analgésicos para el dolor".

SIGUE LEYENDO

VIDEO | Detienen al autor de tiroteo en Atlanta: es exmiembro de la Guardia Costera y no había tomado su medicamento

Fuerte advertencia de EU: Rusia puede desatar una lluvia de misiles sobre Kiev tras supuesto atentado a Putin