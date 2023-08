VIDEO: futbolista noqueó de un cabezazo a un árbitro que intentó sancionarlo

En Argentina se hizo viral la brutal agresión de un futbolista en contra de un árbitro durante un partido de fútbol amateur. Los hechos ocurrieron en la provincia de Córdoba y quedaron documentados gracias a cámaras de testigos. De acuerdo con medios locales, un jugador del equipo “Peñarol de Chuña” le propinó un fuerte cabezazo a un árbitro, luego de que discutieron por una sanción en su contra. Debido a la severidad de sus lesiones, la víctima tuvo que ser trasladada a un hospital, mientras que el agresor quedó detenido.

Las autoridades informaron que el agresor fue identificado como Pablo Contreras, un jugador del equipo “Peñarol de Chuña”, de 38 años de edad. Aparentemente, el sujeto atacó al árbitro con un cabezazo debido a que fue amonestado en una de sus jugadas. El suceso se presentó en la cancha de “La Franciscana”, donde se enfrentaban el equipo del agresor contra el equipo local “San Francisco del Chañar”.

Al momento de los hechos, el equipo del agresor estaba perdiendo. Foto: captura de pantalla.

Árbitro amonesta a un jugador y recibe un fuerte cabezazo

Al momento de la agresión el marcador estaba 1 a 0 a favor del equipo local. En el minuto 41, Pablo Contreras comenzó un altercado verbal por una falta en su contra. Sin embargo, cuando el árbitro Carlos Saire le sacó una tarjeta amarilla, el futbolista se abalanzó en su contra y le dio un fuerte cabezazo. Aficionados que se encontraban disfrutando del partido capturaron las imágenes en video y comenzaron a difundirlas en redes sociales, donde decenas de internautas arremetieron contra la violencia que se vive en los partidos de fútbol.

Según testigos, el árbitro agredido quedó inconsciente en el terreno de juego, por lo que tuvo que ser asistido por equipos de emergencia. Debido a la severidad de sus lesiones, el hombre tuvo que ser llevado a un hospital local, donde horas más tarde fue llevado a un nosocomio de la entidad San José de la Dormida. En entrevista con medios locales, el árbitro Carlos Saire declaró que sufrió lesiones en el labio: “estaba muy mareado, perdí el conocimiento. Me hicieron atención en Chañar y me llevaron a (San José de la) Dormida para unas placas. Aparentemente está todo bien. Me cortó el labio por dentro y por fuera”.

La víctima perdió el conocimiento en la cancha. Foto: captura de pantalla.

Cabe mencionar que luego de los hechos violentos el partido llegó a su fin. Testigos alertaron a las autoridades y hasta el lugar de los hechos arribaron policías, quienes detuvieron al agresor. Pablo Contreras fue trasladado a la sede policial local y quedó a disposición de la Fiscalía, quien advirtió que será imputado por el delito de “lesiones leves”.

