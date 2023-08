Cuerpo de María Fernanda no presenta huellas de violencia: revela autopsia

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este jueves 10 de agosto que la Fiscalía alemana ya ha terminado con la autopsia que realizó al cuerpo de María Fernanda, la joven de 24 años cuyo cuerpo fue encontrado en un canal de Berlín, ciudad a la que se había mudado en meses pasados para estudiar su maestría.

Mediante un comunicado la Cancillería mexicana coincidió al asegurar que no se dará a conocer la causa de la muerte de la estudiante mexicana hasta que hayan pasado entre ocho y 12 semanas.

Investigación de la muerte de María Fernanda continúa

El nombre de María Fernanda Sánchez Castañeda trascendió fronteras internacionales pues la joven, que viajó al otro lado del mundo para seguir sus sueños, desapareció en Berlín y dos semanas después su cuerpo sin vida fue hallado flotando en un canal. Las autoridades alemanas recién informaron que la causa de muerte de la joven se conocerá en dos meses, pues es el tiempo que demorará la autopsia. En ese mismo tenor, las autoridades de Alemania avisaron a la familia de la estudiante que su cuerpo será entregado cuando concluyan las diligencias forenses.

Tras el hallazgo del cuerpo de María Fernanda y el comunicado emitido por la Policía de Berlín, surgieron varias interrogantes, mismas cuya sombra se cernía desde la desaparición de la joven mexicana, cuando las autoridades dijeron que “atravesaba por una situación psicológica adversa”. Al momento de informar el fallecimiento, se dijo que no “había evidencia de participación de terceras personas”, lo que hace que se exija que se responda una pregunta: ¿la asesinaron o se suicidó? La respuesta demorará en llegar.

La joven egresada del Tec de Monterrey viajó a Berlín para estudiar una maestría. Foto: Instagram, maffsanchez.

¿Por qué demorará tanto la autopsia de María Fernanda?

De acuerdo con el diario "El País", la Policía de Berlín señaló que la Fiscalía deberá ordenar la autopsia del cadáver para determinar las causas de la muerte de la joven mexicana, lo cual dijo se prevé ocurra en el transcurso de la próxima semana. La dependencia dijo que ya no dará declaraciones sobre el caso.

Por su parte la Fiscalía de Alemania dijo al mismo medio que ya había ordenado la autopsia, sin embargo, la implementación no se ha llevado a cabo debido a “la carga de trabajo, por lo que se espera que pasen alrededor de ocho semanas antes de que el resultado esté disponible. Hasta entonces, y posiblemente solo después de la conclusión de más investigaciones, se decidirá sobre la liberación del cadáver”, dijo Karen Sommer, portavoz de la dependencia, según cita el rotativo español.

Su familia no podrá tener su cuerpo en varias semanas. Foto: Instgran, maffsanchez.

Maffy pidió ayuda en un grupo de Facebook una semana antes de desaparecer

María Fernanda -Maffy como la conocía su círculo cercano- desapareció el 22 de julio tras salir de su casa, en su cama dejó su teléfono celular, algo que hizo surgir dos hipótesis: que fue secuestrada o que se ausentó de manera voluntaria y no quería que supieran de ella. Aunque su padre aseguró que no desapareció de manera voluntaria pues estaba contenta.

Pero lo que llamó la atención fue lo que se informó en el boletín de búsqueda, por lo que El País indagó más a fondo y descubrió que la joven preguntó en un grupo de Facebook llamado llamado Latinas en Alemania si alguien conocía a algún psicólogo que hablara español, porque pasaba por un “momento difícil”, aunque no ahondó en detalles de lo que le ocurría, por lo que todo sigue siendo un misterio.

Pidió ayuda en Facebook. Foto: Instagram, maffsanchez.

Maffy gustaba de compartir su vida en redes sociales, en ellas mostraba su lado espiritual, pues era maestra de yoga, así como su gusto por la música, el arte y la naturaleza, no dejó ver a sus seres cercanos que no se sentía de manera óptima.

Ya han terminado la autopsia de María Fernanda: SRE

