Estudiante mexicana pudo haber sido secuestrada en Berlín, reconoce embajador

No se descarta la desaparición forzada en el caso de María Fernanda Sánchez Castañeda, la mexicana de 24 años de edad que salió de su hogar en Berlín desde el pasado sábado y no se sabe nada sobre su paradero, informó el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, quien agregó que las autoridades alemanas emitieron una ficha para localizarla.

El diplomático en Alemania enfatizó que la ficha incluye que haya una robusta investigación exhaustiva para localizar a la joven estudiante de maestría que es buscada en Berlín: "El Departamento de Investigación Criminal de la Oficina Estatal de Policía Criminal busca a una joven. María Fernanda Sánchez Castañeda de 24 años, de Treptow-Köpenick, está desaparecida desde el sábado 22 de julio de 2023".

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Media Group, el diplomático dijo que "Salió de su piso en Büchnerweg y no regresó. Hay indicios de que la joven de 24 años se encuentra en una situación psicológica excepcional", agregó el comunicado de la policía alemana que aporta detalles físicos para identificar a la joven. La embajada mexicana indicó que colabora "con las autoridades en Alemania" y se mantiene "en contacto directo con la familia de María Fernanda".

Los escenarios sobre la desaparición de María Fernanda

Cuando María Fernanda salió de su hogar el sábado, dejó su teléfono celular y su computadora, situación que dejó abierta la posibilidad que la joven de 24 años pudo haber sido una víctima de desaparición forzada, aunque sigue la hipótesis que pudo haberse extraviado al salir voluntariamente de su hogar, dijo Francisco Quiroga.

El embajador en Alemania reiteró que la emisión de la ficha de búsqueda de María Fernanda como posible víctima es importante en estos días que considero como “claves”. “No queremos que se excluya ningún escenario, que se mantenga el sentido de urgencia”, aseveró mientras reiteró que se mantienen en contacto con la familia de María Fernanda desde que llegaron al territorio teutón.

Sin embargo, el embajador resaltó la importancia de no especular para no entorpecer la investigación: “Se mantienen abiertos varios escenarios, ya sea como desaparición forzada y como no víctima de desaparición forzada. Pero hay que ser responsables y después con la familia”, señaló.

El hecho de que María Fernanda dejó su celular y su computadora en casa, “genera un escenario que no cuadra perfectamente con lo que uno espera, ya sea en un escenario o en otro. La policía se mantiene en varias líneas cambiando de sección de desaparición no forzada y desaparición como posible víctima”, dijo María Fernanda Sánchez.

Agregó que en los próximos días la búsqueda de María Fernanda Sánchez Castañeda podría extenderse por toda Europa, aunque dijo que se presenta la situación psicológica excepcional, “está medicada, es parte del día a día de los migrantes el cuidado de la salud mental, no sería algo atípico el que haya recurrido a una atención para estabilizar su salud mental”, dijo; sin embargo, aseveró que ello no debe desviar la situación de “una sustracción voluntaria”.

Comunicación constante con los padres

En la entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, indicó que la ficha de búsqueda se expandió Fernanda Sánchez como posible víctima, esto significa que es una investigación más amplia de las autoridades mexicanas.

Ayer en la reunión que tuvimos con los padres, Carolina y Javier, se revisaron las acciones que se habían tomado, y se definió el curso de acción con el que ellos se sienten más a gusto para los próximos días.

Reveló que la joven de 24 años salió de su casa donde residía el sábado por la mañana, dejó su teléfono celular y que trabaja en un proyecto de la maestría que cursa que presentaría este viernes y que había planeado sus vacaciones después de ello y que no hubo rastros de violencia en su desaparición.

“Nosotros como embajada, hemos insistido ante las autoridades que no se descarte ningún escenario”, señaló.

Al respecto, el diplomático comentó que hubo una primera impresión de desaparición no forzada de parte de María Fernanda Hernández y que se mantenga el sentido de urgencia. Declaró que en la embajada tienen un equipo de especialistas que han estado en situaciones similares en el pasado por lo que ponen esta experiencia al servicio de la familia

La madre de María Fernanda agradece el apoyo en el caso de su hija

Carolina Castañeda, madre de María Fernanda explicó que han estado en contacto con la policía de Alemania, con el embajador mexicano, con colectivos de mujeres de nuestro país y con diferentes autoridades que han ofrecido su colaboración para solucionar este caso.

En entrevista con Sofía García para Reporte H de El Heraldo Media Group, Carolina Castañeda explicó que hasta el momento no conocen mucho del caso, porque aún se está investigando y no tienen acceso a toda la información. "Ahora nada más es esperar y ver cómo van avanzando las cosas", explicó.

Informó que los propios padres de María Fernanda se han reunido con personas que pudieran saber qué pasó con ella, pero por el momento no quiere compartir muchos detalles, "porque podrían distorsionar la investigación". Recordó que María Fernanda lleva cuatro meses y que está estudiando la carrera universitaria.

"No hay mucho que decir, pero hay brigadas que están realizando la búsqueda y nosotros también estamos haciendo recorridos y peinando las zonas en donde pudiera haber estado María Fernanda"

"Siempre le he dicho que ella tiene unos padres muy fuertes y que nada los va vencer. Que esté en donde esté, que aguante y seguro nos vamos a volver a ver y nos vamos a volver a abrazar", finalizó.

