Estudiante mexicana desaparece en Berlín, no se ha sabido de ella desde el sábado pasado

Desde el pasado sábado 22 de julio, una estudiante de maestría identificada como María Fernanda Sánchez desapareció en un barrio al suroriente de Berín, conocido como Adlershof. La joven egresada del Tecnológico de Monterrey fue reportada como extraviada por sus amigos y familiares del centro educativo, quiénes no pudieron contactar con ella tras varios esfuerzos. La Embajada de México en Alemania confirmó el suceso al externar por redes sociales que ya se encontraba colaborando con las autoridades europeas para dar con el paradero de la joven de solo 24 años.

Papás de la mexicana desaparecida en Alemania ya se trasladan a Berlín

Los papás de la joven estudiante comunicaron este martes que ya se encontraban en camino al apartamento donde se instaló María Fernanda para cursar su maestría, un edificio ubicado en Büchnerweg. Asimismo, coordinaron su llegada con la Embajada de México para que en colaboración con la Policía de Berlín puedan dar con el paradero de la egresada del Tec. De acuerdo a las redes sociales, lo último que se supo de ella fue que planeó asistir a una fiesta con motivo del Orgullo LGBTIQ+ junto a sus amigos y compañeros de clase, pero al final no llegó a la cita porque se sentía cansada.

Luego de esto, sus amigos en Berlín intentaron contactarla al siguiente día, el domingo 23 de julio. Pero no hubo respuesta alguna de la joven. Finalmente, cuando llegó el inicio de semana y aún no se tenían señales de ella, los allegados de la joven decidieron acudir el lunes por la mañana a su departamento ubicado en el Neon Wood, un edificio exclusivo para estudiantes, pero ella no no se encontraba en su residencia aunque todas sus pertenencias estaban intactas.

Lo más extraño del caso y que se sabe hasta ahora de manera extraoficial es que tanto su teléfono celular como su computadora portátil se encontraban encendidos y abiertos. Fueron los dueños del edificio quienes contactaron a los padres de la joven para informar de lo sucedido y los tutores no dudaron en tomar el primer avión para ir en búsqueda de su hija. Ahora múltiples publicaciones de la comunidad universitaria, allegados y hasta vecinos de la residencia que tienen en Querétaro, México, inundaron las redes sociales. Todos piden ayuda para poder localizarla.

¿Cómo es la mexicana desaparecida en Berlín?

María Fernanda Sánchez es una mujer joven de 24 años con un largo cabello castaño, ojos de color café, con una estatura de 1.53 metros y un peso aproximado de 50 kilogramos, aclararon que como distintivo tiene algunos tatuajes en sus brazos.

