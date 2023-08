Hallan sin vida a joven mexicana en Alemania; se desconoce si fue accidente, homicidio o suicidio

La noticia triste de este fin de semana la dieron la policía de Alemania y la embajada de nuestro país en aquel país quienes confirmaron que fue encontrada sin vida la joven mexicana María Fernanda Sánchez Castañeda, originaria de Querétaro, quien desapareció de su apartamento desde el pasado 22 de julio sin dejar rastro de violencia en su contra. Los padres de María Fernanda, quienes viajaron a Berlín desde que se conoció la desaparición de su hija, emitieron un comunicado en el que confirmaron la lamentable noticia apelando al respeto y la discreción de los medios, reservándose los detalles de lo ocurrido con la estudiante. El cuerpo de María Fernanda fue encontrado en el canal Teltow, adyacente al río Dahme, en Adlershof, un barrio al sureste de Berlín conocido como “Ciudad de la Ciencia, Tecnología y Comunicaciones”. Nuestra solidaridad con la familia Sánchez Castañeda y nuestro deseo de que su hija descanse en paz.

Qué delicados están los del PRI. Nada bien le cayó a Alito Moreno el tuit que publicó el pasado viernes Claudio X González al comparar al actual gobierno de Guerrero que encabeza (es un decir) La Torita Evelyn Salgado, con los despilfarros económicos de la época de Enrique Peña Nieto, que hasta muchos pensaron que la alianza Va por México se vendría abajo. Pues resulta que no pasó a mayores, todo quedó en una disculpa por parte del activista y empresario ante el reclamo del líder nacional del tricolor, aunque dicen los mal pensados que lo dicho por Claudio puso en evidencia que existen patadas bajo la mesa donde no todo es miel sobre hojuelas. Hablando del campechano Moreno Cárdenas, la gobernadora Layda Sansores no dejó escapar la oportunidad en su Segundo Informe de Labores al frente del Gobierno de Campeche, de dar a conocer que presentó una denuncia de extinción de dominio contra Alito, decisión que fue ovacionada por los asistentes del salón principal del Centro de Convenciones de Campeche.

En su más reciente declaración sobre el tema de los nuevos libros de texto gratuitos el presidente aseguró que “les vamos a ganar el debate” y lanza a defender los cuestionados contenidos al director de Materiales Educativos de la SEP Marx Arriaga, ex funcionario del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, y a quien cobra aunque no ejerce como secretaria de Educación Pública, Patricia Ramírez Amaya, a conferencias vespertinas en las que intentarán explicar las cualidades y el sustento pedagógico de esos materiales. Lo interesante ahora será ver y escuchar qué dicen en defensa de los controvertidos textos su creador, Marx Arriaga, un comunista del siglo 21 al que le pasó de noche que desde hace 34 años cayeron los regímenes de la Unión Soviética y sus países satélites por lo ineficaz del modelo marxista y quien seguramente no ha vivido la cotidiana violación de los derechos humanos, represión, miseria y el hambre de Cuba, Venezuela, Corea del Norte y otros ejemplos del comunismo moderno. Ni que decir de la curiosidad que ha despertado saber si la titular de la SEP puede articular palabra alguna respecto a los materiales que seguramente desconoce, tal como carece de la preparación académica y la solidez intelectual de secretarios de Educación Pública de la talla de José Vasconcelos o Jaime Torres Bodet, éste último, creador del programa original del los libros de texto gratuitos durante la gestión de Adolfo López Mateos. Por lo pronto, la insistencia de repartir los controvertidos libros va a provocar que en estados no sometidos a Morena detendrán su distribución como ya sucede en Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y los que se sigan sumando.

No debería de llamar la atención la tibia respuesta del “poderosísimo” Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación frente al tema de los libros de texto gratuitos, plagados de errores gramaticales, ortográficos, y controvertidos contenidos sexuales para menores de nivel primaria. Después de días de que inició la controversia por los contenidos de los nuevos materiales educativos, mediante un comunicado, el SNTE pide “dejen en paz y libre de sus violencias” a la educación y exhorta a no utilizarlos para atacar al gobierno federal; nada nuevo si se considera que se trata del ala oficialista sindical. En Oaxaca, la sección 22 de la CNTE anunció que en el inicio del ciclo 2023-2024 no hará uso de esos textos, que harán valer su propio modelo educativo y su propio calendario alternativo. Lamentablemente ambos bandos del sindicalismo educativo del país callan respecto a la reserva por cinco años sobre la conformación de las asambleas para elaborar los nuevos planes de estudio y libros de texto. Nada nuevo bajo el sol por parte de la representación sindical.

La cosa se puso buena entre los dos principales aspirantes a la candidatura por Morena, y es que mientras Claudia Sheinbaum se ha dedicado a opinar sobre las ideas de su cercano rival Marcelo Ebrard, éste le lleva delantera porque es el que verdaderamente está sugiriendo programas de atención, por ejemplo el Plan Ángel de seguridad, el de Salud Para Todos y el Pasaporte Violeta que consiste en la creación de desarrollo para pre-infancia, infancia, para adultos mayores y personas con discapacidad, acceso preferencial al transporte público, y en caso de violencia de género una línea de emergencia exclusiva. Aquí se lo comentamos hace unos días (esperamos que Sheinbaum dé la sorpresa), pero parece que siguen anclados en las propuestas de Ebrard.

Como un gol ante las Chivas le debe saber a Cuauhtémoc Blanco la detención del fiscal de Morelos Uriel Carmona Gándara, con quien vive de la greña desde que supo que éste último le tiene una carpeta de investigación abierta y ha buscado la forma de iniciarle un juicio político porque al ex futbolista lo relaciona como aliado y protector del crimen organizado, particularmente del peligroso Comando Tlahuica. Lo inédito del caso es que la aprehensión de Carmona se dió a petición de un gobierno de otra entidad, con apoyo de fuerzas federales mediante un mega operativo digno del mismísimo Chapo Guzmán o del Mencho Oseguera, quien por cierto sigue libre. Es tal el interés por encarcelar a Carmona Gándara que, a pesar de contar con fuero constitucional y un amparo de la justicia federal, el juez de control la madrugada de ayer domingo lo vinculó a proceso y le dio prisión preventiva en el Reclusorio Sur de la CDMX. Todo indica que el tridente AMLO-Sheinbaum-Godoy está decidido a hacerle el paro al creador de la cuautemiña y, por lo pronto, ya le sacó la tarjeta roja al ex fiscal morelense.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

PAL