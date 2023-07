VIDEO: motoladrones pretendían asaltar a pareja, pero joven se defiende a puñetazos y logra ahuyentarlos

La inseguridad es el pan de cada día en los países donde los índices de delincuencia son altos; los ciudadanos han tenido que ingeniárselas y aprender a defenderse por sí mismos ante la ineficacia de la policía. Gracias a las redes sociales, actualmente es más fácil denunciar los crímenes que ocurren día con día, mismos que quedan registrados, en su mayoría, en cámaras de seguridad de vecindarios o establecimientos.

Un video que circula en redes sociales destaca la valentía de un transeúnte que, harto de la delincuencia, decide enfrentar a los motorrateros que pretendían quitarle sus pertenencias. Aunque el clip fue difundido en enero de este año, nuevamente le ha dado vuelta a la red. En él se aprecia a un par de hombres caminando en la vía pública a plena luz del día, pero de un momento a otro, llega una pareja de asaltantes en moto.

De un momento a otro se lanzaron contra los delincuentes. Foto: captura de pantalla

El transeúnte se resiste a brindarles sus objetos de valor; en su lugar y sin importarle si los ladrones venían armados, se lanza contra el ratero que no estaba arriba del vehículo para golpearlo sin piedad; cuando éste queda tirado en el piso, el "justiciero" va contra el segundo criminal, pero como venía conduciendo la moto, pudo darse a la fuga sin complicación. En ese instante se recupera el primer ladrón y al tratar de defenderse, termina nuevamente en el piso tras la brutal golpiza que le volvió a propinar el joven al que pretendía asaltar.

"Súper valiente, a Dios gracias no tenían armas de fuego, es mucho riesgo, pero algo se logró, por lo menos atraparon uno"; "Que satisfacción, merecía más madrazos"; "Bravo"; "Buena reacción pero peligrosa, puede costar la vida"; "Excelente"; "Bien merecido"; "Merecían eso y más", son solo algunos comentarios que se pueden leer en la viral publicación que hasta el momento cuenta con más de 83 mil reproducciones y 6 mil "me gusta".

La maniobra fue arriesgada para las víctimas. Foto: captura de pantalla

¿Es legal la portación de artículos de defensa propia en México?

En México, conseguir artículos de defensa personal no es tan complicado y ante los hechos de delincuencia han ganado popularidad; no obstante, para quienes los porten podrían ser contraproducente. El artículo 251 del Código Penal de la CDMX señala que a quien lleve consigo, fabrique, importe sin un fin lícito instrumentos que puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas, atendiendo a las referencias de tiempo, modo y lugar, se le impondrá prisión de tres meses a tres años o de 90 a 360 días multa.

En el caso de las armas de fuego, todas deben manifestarse a la Secretaría de la Defensa Nacional, para el efecto de su inscripción en el Registro Federal de Armas. Por otro lado, de acuerdo con el artículo 17 del Código Penal Federal, la legítima defensa se aplica cuando la víctima actúa para repeler una agresión, o bien, para defender a otros, siempre y cuando el uso de fuerza no sea desproporcionado. Sin embargo, deberá comprobarse que la víctima efectivamente abusó de su poder para lesionar al supuesto agresor.

